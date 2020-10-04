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    Добудут ли «нерадзурри» третью победу?

    «Лацио» — «Интер». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Серии А 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Интер»
    Кристиан Эриксен
    В третьем туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 4 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Лацио»

    В рамках предсезонной подготовки римская команда сыграла в пяти товарищеских встречах. В дебютном контрольном матче она разошлась миром с «Триестиной» (2:2).

    В следующих трех играх «Лацио» победил. Подопечные Симоне Индзаги одержали верх над «Падовой» (1:0), «Виченца Виртус» (3:2) и «Фрозиноне» (1:0).

    А в последнем товарняке «орлы» расписали мировую с «Беневенто» (0:0). Новый сезон Серии А римский клуб начал с победы над «Кальяри» (2:0).

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    Затем 30 сентября «Лацио» встретился с «Аталантой» в ходе перенесенного матча первого тура. В родных стенах «орлята» были разгромлены клубом из Бергамо (1:4).

    «Интер»

    Из-за активной кампании в Лиге Европы, миланская команда успела провести всего две встречи в рамках предсезонной подготовки.

    В первом товарищеском поединке «Интер» разгромил «Лугано» (5:0), а уже в следующем матче черно-синие основным составом раскатали «Пизу» (7:0).

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  • 01/10/2020

    • Впервые в Серии А сезона 2020/2021 подопечные Антонио Конте сыграли 26 сентября. На «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» одолели «Фиорентину» (4:3).

    Через несколько дней «Интер» отправился в гости к «Беневенто». В выездном поединке миланцы без шансов разгромили выходцев из Серии В (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лацио» в игре третьего тура Серии А оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Интера» — 2.19.

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    За два матча чемпионата миланский гранд успел забить 9 голов, в то время как «Лацио» пропустил 4 мяча.

    На «Олимпико» хозяевам будет трудно остановить форвардов черно-синих. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 с коэффициентом 1.77. 0

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    «Лацио» — «Интер». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Серии А 4 октября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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