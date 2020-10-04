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    Кто выберется из зоны вылета?

    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Атлетик»
    «Атлетик» находится в зоне вылета
    В 5-м туре испанской Примеры состоится матч, в котором «Алавес» будет принимать «Атлетик» на стадионе «Мендисорроса». Старт встречи намечен на 4-е октября 13:00 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Октября 2020 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 15:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Алавес»

    В прошлом сезоне Примеры «Алавес» боролся за выживание. В итоге команде из Страны Басков удалось сохранить прописку в элите испанского футбола.

    С момента победы над «Бетисом» в предпоследнем туре предыдущей кампании клуб не знает побед. После этого он потерпел три поражения кряду.

    В межсезонье коллектив лишь раз сыграл вничью при двух поражениях. Не знает он успеха и в новом сезоне Примеры, в котором проиграл в трех матчах из четырех.

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    Единственная ничья добыта с «Хетафе» (0:0) дома. По итогам четырех туров «Алавес» идет на последнем месте таблицы.

    «Атлетик»

    По итогам прошлой кампании «Атлетик» занял позицию в нижней половине турнирной таблицы. Баски финишировали на 11-й позиции.

    Между тем зона вылета осталась далеко позади — в 15 пунктах.

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    • «Львы» пока что провели три матча в новом сезоне Примеры. В первом туре они проиграли на выезде «Гранаде» (0:2). Во втором поединке чемпионата они переиграли «Эйбар» (2:1) на выезде.

    В прошлом туре бильбаинцы уступили дома «Кадису» (0:1). Накануне предстоящего матча «Атлетик» занимает 18 строчку в зоне вылета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.

    Прогноз и ставка на матч — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,25. 0

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    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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