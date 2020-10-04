«Алавес» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года

«Алавес»
В прошлом сезоне Примеры «Алавес» боролся за выживание. В итоге команде из Страны Басков удалось сохранить прописку в элите испанского футбола.
С момента победы над «Бетисом» в предпоследнем туре предыдущей кампании клуб не знает побед. После этого он потерпел три поражения кряду.
В межсезонье коллектив лишь раз сыграл вничью при двух поражениях. Не знает он успеха и в новом сезоне Примеры, в котором проиграл в трех матчах из четырех.
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Единственная ничья добыта с «Хетафе» (0:0) дома. По итогам четырех туров «Алавес» идет на последнем месте таблицы.
«Атлетик»
По итогам прошлой кампании «Атлетик» занял позицию в нижней половине турнирной таблицы. Баски финишировали на 11-й позиции.
Между тем зона вылета осталась далеко позади — в 15 пунктах.
«Львы» пока что провели три матча в новом сезоне Примеры. В первом туре они проиграли на выезде «Гранаде» (0:2). Во втором поединке чемпионата они переиграли «Эйбар» (2:1) на выезде.
В прошлом туре бильбаинцы уступили дома «Кадису» (0:1). Накануне предстоящего матча «Атлетик» занимает 18 строчку в зоне вылета.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.
Прогноз и ставка на матч — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,25. 0