«Спартак» — «Зенит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 октября 2020 года

В субботу, 3 октября, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Зенит».

«Спартак»

«Спартак» заканчивал август серией из трех побед, в 3-м туре на своем поле одолев «Локо» (2:1), на выезде победив «Ротор» (1:0) и дома справившись с «Арсеналом» (2:1)

Сентябрь начался столичным дерби, в котором «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне

Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

В последнем матче «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и с 20 очками после 9 туров идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям.

Разница мячей 15-8., 4 гола забил Йордан Ларссон, еще по 3 Александр Соболев и Эсекиэль Понсе.

«Зенит»

В рамках третьего тура питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна, после чего дома же разгромили «Тамбов» со счетом 4:1.

Перед международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локомотивом» (0:0).

Зарождающуюся неудачную. серию прервала домашняя победа над тульским «Арсеналом» (3:1), но выезд в гости к «Уралу» вновь закончился потерей очков — 1:1.

В последнем матче «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0 и 20 очками возглавляет таблицу РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Разница мячей 20-5, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч могут пропустить из-за травм Леян Ловрен, Малком и Азмун, которые не тренировались в общей группе.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.35, а на победу «Зенита» — 2.20.

В последних 5 официальных встречах команд «Спартак» трижды проиграл и ни разу не выиграл. В последних 5 матчах на «Открытие Арене» красно-белые дважды победили, дважды сыграли вничью.

«Зенит» давно не проигрывает «Спартаку» в очных встречах, но питерцам может не хватить лидеров команды. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,90 и «обе забьют» за 1,70. 0