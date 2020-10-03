ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 Трофей Лиги чемпионовЗеленый свет «Зениту», красный — остальным Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021
  • 14:41
    • ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы
  • 18:47
    • Тедеско: Если мы хотим добиться чего-то серьезного, нужно обыгрывать «Зенит»
  • 18:27
    • «Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки»
  • 18:12
    • Александрова уступила Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
  • 18:09
    • «Сибирь» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ
  • 17:59
    • В «Дженоа» зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом
  • 17:32
    • У игрока «Наполи» диагностировали коронавирус
    Все новости спорта

    Кто одержит победу в дерби двух столиц?

    «Спартак» — «Зенит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Зенит»
    «Зенит» — «Спартак»
    В субботу, 3 октября, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Зенит».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    «Спартак» заканчивал август серией из трех побед, в 3-м туре на своем поле одолев «Локо» (2:1), на выезде победив «Ротор» (1:0) и дома справившись с «Арсеналом» (2:1)

    Сентябрь начался столичным дерби, в котором «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне

    Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и с 20 очками после 9 туров идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям.

    Разница мячей 15-8., 4 гола забил Йордан Ларссон, еще по 3 Александр Соболев и Эсекиэль Понсе.

    «Зенит»

    В рамках третьего тура питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна, после чего дома же разгромили «Тамбов» со счетом 4:1.

    Перед международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локомотивом» (0:0).

  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Уфы» в Санкт-Петербурге
  • 26/09/2020

    • Зарождающуюся неудачную. серию прервала домашняя победа над тульским «Арсеналом» (3:1), но выезд в гости к «Уралу» вновь закончился потерей очков — 1:1.

    В последнем матче «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0 и 20 очками возглавляет таблицу РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Разница мячей 20-5, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч могут пропустить из-за травм Леян Ловрен, Малком и Азмун, которые не тренировались в общей группе.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.35, а на победу «Зенита» — 2.20.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В последних 5 официальных встречах команд «Спартак» трижды проиграл и ни разу не выиграл. В последних 5 матчах на «Открытие Арене» красно-белые дважды победили, дважды сыграли вничью.

    «Зенит» давно не проигрывает «Спартаку» в очных встречах, но питерцам может не хватить лидеров команды. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,90 и «обе забьют» за 1,70. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Гарин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Андерсон — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спартак» — «Зенит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 октября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры