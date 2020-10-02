ПСЖ — «Анже». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги 1 2 октября 2020 года

2-го октября ПСЖ встретится с «Анже» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Место встречи — стадион «Парк де Пренс». начало в 22:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Анже».

ПСЖ

«Парижане» провалили старт сезона, однако уже сейчас команда Томаса Тухеля постепенно выравнивает положение. ПСЖ одержал три победы подряд несмотря на кадровые потери. После пяти туров хозяева занимают 7-е место с девятью очками.

В прошлом туре «красно-синие» выиграли у «Реймса» 2:0. Позапрошлая игра с «Ниццей» закончилась со счетом 3:0. В «Метцом» у столичного коллектива были большие проблемы. Все же взять верх над соперником удалось, забив один единственный мяч.

Напомним, что ранее ПСЖ проиграл «Марселю» и «Лорьяну» (0:1), что стало самой громкой сенсацией в Лиге 1.

Календарь и таблица Лиги 1

Тухель не сможет рассчитывать на Берната, Курзаву, Ди Марию и Керера. Из-за травмы под вопросом Идрисса Гуйе и Неймар.

«Анже»

Гости находятся рядом с соперником, занимая строчку ниже. При этом команда имеет столько же очков. Также отметим, что за 5 туров команда пропустила 8 мячей, а это третий по чету худший результат на данный момент.

«Анже» пропускал в 3 и 5 матчей чемпионата. В этом сезоне коллектив проиграл «Монпелье» 1:4 и «Бордо» 0:2. «Черно-белые» могут похвастаться победой над «Брестом» (3:2), «Дижоном» (1:0) и даже «Реймсом» (1:0).

Гости побеждали только в двух из шести последних выездных поединков. И речь идет лишь о чемпионате Франции.

Не сыграют в этом матче Ромен Тома и Матиас Перейра. Оба травмированных игрока являются представителями основного состава.

Прогноз и ставка

Никто не сомневается в успехе ПСЖ. Букмекеры дают на победу «парижан» 1.14, тогда как на андердога противостояния 18.0. Ничья оценена в 8.30.

ПСЖ вроде бы выровнял курс и сейчас начинает побеждать. При этом команда не пропускала в трех матчах подряд. Вряд ли хозяева собираются сбавлять обороны. После неудачного старта им нужно выйти на лидирующие позиции, а сейчас они ниже тройки.

Прогнозируем очередную сухую победу ПСЖ с коэффициентом 1.86. В последний раз хозяева разгромили «Анже» 4:0. 0