ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021 Йозуа КиммихПятый титул в 2020 году. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии ПАОК — «Краснодар»Долгожданный момент. Три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ
  • 19:41
    • «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ
  • 20:46
    • УЕФА разрешил частичный допуск болельщиков на стадионы
  • 21:48
    • Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»
  • 21:32
    • Рублев вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
  • 20:42
    • Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта
  • 19:52
    • Николич рад, что «Локомотиву» попалась «Бавария»
  • 19:45
    • УЕФА выбрал лучших игроков и тренера сезона 2019/2020
    Все новости спорта

    ПСЖ продолжит курс на верхушку таблицы?

    ПСЖ — «Анже». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги 1 2 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Анже»
    Неймар
    2-го октября ПСЖ встретится с «Анже» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Место встречи — стадион «Парк де Пренс». начало в 22:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Анже».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 20.00
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    «Парижане» провалили старт сезона, однако уже сейчас команда Томаса Тухеля постепенно выравнивает положение. ПСЖ одержал три победы подряд несмотря на кадровые потери. После пяти туров хозяева занимают 7-е место с девятью очками.

    В прошлом туре «красно-синие» выиграли у «Реймса» 2:0. Позапрошлая игра с «Ниццей» закончилась со счетом 3:0. В «Метцом» у столичного коллектива были большие проблемы. Все же взять верх над соперником удалось, забив один единственный мяч.

    Напомним, что ранее ПСЖ проиграл «Марселю» и «Лорьяну» (0:1), что стало самой громкой сенсацией в Лиге 1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тухель не сможет рассчитывать на Берната, Курзаву, Ди Марию и Керера. Из-за травмы под вопросом Идрисса Гуйе и Неймар.

    «Анже»

    Гости находятся рядом с соперником, занимая строчку ниже. При этом команда имеет столько же очков. Также отметим, что за 5 туров команда пропустила 8 мячей, а это третий по чету худший результат на данный момент.

    «Анже» пропускал в 3 и 5 матчей чемпионата. В этом сезоне коллектив проиграл «Монпелье» 1:4 и «Бордо» 0:2. «Черно-белые» могут похвастаться победой над «Брестом» (3:2), «Дижоном» (1:0) и даже «Реймсом» (1:0).

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • 28/09/2020

    • Гости побеждали только в двух из шести последних выездных поединков. И речь идет лишь о чемпионате Франции.

    Не сыграют в этом матче Ромен Тома и Матиас Перейра. Оба травмированных игрока являются представителями основного состава.

    Прогноз и ставка

    Никто не сомневается в успехе ПСЖ. Букмекеры дают на победу «парижан» 1.14, тогда как на андердога противостояния 18.0. Ничья оценена в 8.30.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    ПСЖ вроде бы выровнял курс и сейчас начинает побеждать. При этом команда не пропускала в трех матчах подряд. Вряд ли хозяева собираются сбавлять обороны. После неудачного старта им нужно выйти на лидирующие позиции, а сейчас они ниже тройки.

    Прогнозируем очередную сухую победу ПСЖ с коэффициентом 1.86. В последний раз хозяева разгромили «Анже» 4:0. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.70
  • Прогноз на матч Дандолк — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риу Аве — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Травалья — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    ПСЖ — «Анже». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги 1 2 октября 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры