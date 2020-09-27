«Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года

«Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» занимает четвертое место в турнирной таблице группы A регулярного чемпионата, имея на своем счету 18 очков.
«Синие дьяволы» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
В сентябре «Шанхай Шэньхуа» разошелся миром с «Шеньчжэнем» (0:0), «Шаньдун Лунэн» (1:1), «Далянь Про» (1:1) и «Цзянсу Сунин» (0:0).
Единственную победу в этом месяце подопечные Чхве Ган Хи одержали над «Гуанчжоу Фули» (2:0).
«Хэнань Цзянье»
«Хэнань Цзянье» в этой же группе A китайской Суперлиги расположился на последней восьмой строчке с 6 баллами.
На счету «красных дьяволов» одна победа, три ничьи и девять поражений.
В сентябре команда Хавьера Перейры провела пять матчей и во всех проиграла.
Кроме того, «Хэнань Цзянье» вылетел из национального Кубка, потерпев поражение от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шанхай Шэньхуа» — 1.42, победа «Хэнань Цзянье» — 6.40, ничья — 5.20.
С турнирной точки зрения встреча имеет значение только для «синих дьяволов», которым для выхода в чемпионский этап нужно побеждать.
«Красные дьяволы» в регулярном чемпионате больше ни на что не претендуют, поэтому могут спокойно готовиться к борьбе за выживание.
Большое количество ничьих в последних матчах говорит о том, что «Шанхай Шэньхуа» находится не в лучшей форме, но, если сравнить с «Хэнань Цзянье», то все встанет на свои места. Разница в классе между командами довольно велика, так что ждем уверенной победы от хозяев. Наш прогноз — «тайм-матч: П1П1» за 2.20.
Еще один вариант — «победа "Шанхай Шэньхуа" с форой -1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.65. 0