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    Пробьется ли «Шанхай Шэньхуа» в чемпионский этап?

    «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье»
    Джованни Морено
    В воскресенье, 27 сентября, «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Хэнань Цзянье» в рамках 14-го тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет Даляне, начнется в 10:30 по московскому времени. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье».

    «Шанхай Шэньхуа»

    «Шанхай Шэньхуа» занимает четвертое место в турнирной таблице группы A регулярного чемпионата, имея на своем счету 18 очков.

    «Синие дьяволы» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В сентябре «Шанхай Шэньхуа» разошелся миром с «Шеньчжэнем» (0:0), «Шаньдун Лунэн» (1:1), «Далянь Про» (1:1) и «Цзянсу Сунин» (0:0).

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    Единственную победу в этом месяце подопечные Чхве Ган Хи одержали над «Гуанчжоу Фули» (2:0).

    «Хэнань Цзянье»

    «Хэнань Цзянье» в этой же группе A китайской Суперлиги расположился на последней восьмой строчке с 6 баллами.

    На счету «красных дьяволов» одна победа, три ничьи и девять поражений.

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    В сентябре команда Хавьера Перейры провела пять матчей и во всех проиграла.

    Кроме того, «Хэнань Цзянье» вылетел из национального Кубка, потерпев поражение от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шанхай Шэньхуа» — 1.42, победа «Хэнань Цзянье» — 6.40, ничья — 5.20.

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    С турнирной точки зрения встреча имеет значение только для «синих дьяволов», которым для выхода в чемпионский этап нужно побеждать.

    «Красные дьяволы» в регулярном чемпионате больше ни на что не претендуют, поэтому могут спокойно готовиться к борьбе за выживание.

    Большое количество ничьих в последних матчах говорит о том, что «Шанхай Шэньхуа» находится не в лучшей форме, но, если сравнить с «Хэнань Цзянье», то все встанет на свои места. Разница в классе между командами довольно велика, так что ждем уверенной победы от хозяев. Наш прогноз — «тайм-матч: П1П1» за 2.20.

    Еще один вариант — «победа "Шанхай Шэньхуа" с форой -1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.65. 0

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    «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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