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    «Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Пари Сен-Жермен»
    Килиан Мбаппе
    В воскресенье, 27 сентября, «Реймс» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Огюст Делоне II», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Реймс» — «Пари Сен-Жермен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Сентября 2020 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    «Реймс»

    «Реймс» занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету всего 1 балл.

    Текущий сезон «красно-белые» начали с выездной ничьей против «Монако» (2:2), которая вселила некий оптимизм в болельщиков.

    Впрочем, затем мы увидели последовательные поражения от «Лилля» (0:1), «Анже» (0:1) и «Метца» (1:2).

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    После травм у «Реймса» восстанавливаются Мусса Думбия и Диали Ндиайе. Дисквалификации отбывают Няша Манетзи и Ваут Фас.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 6 баллами.

    Подопечные Томаса Тухеля ужасно начали сезон, когда сначала на выезде уступили «Лансу» (0:1), а затем на своем поле потерпели поражение от «Марселя» (0:1).

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    К счастью для парижан, 16 сентября они на последних секундах встречи вырвали победу у «Метца» (1:0) благодаря голу Юлиана Дракслера, а еще через четыре дня разгромили «Ниццу» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Хуан Бернат и Идрисса Гуйе. Дисквалификацию отбывает Лейвен Кюрзава, зато Неймар уже отбыл ее и готов к выходу на поле.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдаю преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.25, победа «Реймса» — 12.00, ничья — 6.50.

    Все прогнозы на футбол

    «Красно-белые» далеки от оптимальных кондиций. И хотя раньше они часто находили возможность навредить парижанам, в этот раз им будет еще сложнее.

    Почему? Во-первых, в середине недели «Реймс» летал в Венгрию на матч Лиги Европы против «МОЛ Фехервар», в котором проиграл 0:1, тогда как «Пари Сен-Жермен» отдыхал.

    Во-вторых, парижане избавились от большинства кадровых проблем. Килиан Мбаппе уже отличился в воротах «Ниццы», да и Неймар будет голоден к голам после скандальной дисквалификации.

    Таким образом, ждем уверенной победы от гостей. Наш прогноз — «парижане забьют в обоих таймах» за 1.79.

    Альтернативой может стать ставка «парижане победят и не пропустят». Она принимается с коэффициентом 2.06. 0

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