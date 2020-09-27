«Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 27 сентября 2020 года

В воскресенье, 27 сентября, «Реймс» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Огюст Делоне II», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Реймс» — «Пари Сен-Жермен».

«Реймс»

«Реймс» занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету всего 1 балл.

Текущий сезон «красно-белые» начали с выездной ничьей против «Монако» (2:2), которая вселила некий оптимизм в болельщиков.

Впрочем, затем мы увидели последовательные поражения от «Лилля» (0:1), «Анже» (0:1) и «Метца» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

После травм у «Реймса» восстанавливаются Мусса Думбия и Диали Ндиайе. Дисквалификации отбывают Няша Манетзи и Ваут Фас.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 6 баллами.

Подопечные Томаса Тухеля ужасно начали сезон, когда сначала на выезде уступили «Лансу» (0:1), а затем на своем поле потерпели поражение от «Марселя» (0:1).

К счастью для парижан, 16 сентября они на последних секундах встречи вырвали победу у «Метца» (1:0) благодаря голу Юлиана Дракслера, а еще через четыре дня разгромили «Ниццу» (3:0).

Календарь и таблица Лиги 1

Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Хуан Бернат и Идрисса Гуйе. Дисквалификацию отбывает Лейвен Кюрзава, зато Неймар уже отбыл ее и готов к выходу на поле.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдаю преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.25, победа «Реймса» — 12.00, ничья — 6.50.

Все прогнозы на футбол

«Красно-белые» далеки от оптимальных кондиций. И хотя раньше они часто находили возможность навредить парижанам, в этот раз им будет еще сложнее.

Почему? Во-первых, в середине недели «Реймс» летал в Венгрию на матч Лиги Европы против «МОЛ Фехервар», в котором проиграл 0:1, тогда как «Пари Сен-Жермен» отдыхал.

Во-вторых, парижане избавились от большинства кадровых проблем. Килиан Мбаппе уже отличился в воротах «Ниццы», да и Неймар будет голоден к голам после скандальной дисквалификации.

Таким образом, ждем уверенной победы от гостей. Наш прогноз — «парижане забьют в обоих таймах» за 1.79.

Альтернативой может стать ставка «парижане победят и не пропустят». Она принимается с коэффициентом 2.06. 0