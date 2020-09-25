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    Прервется ли серия побед «Шанхай СИПГ» над «Бейцзин Гоань»?

    «Шанхай СИПГ» — «Бейцзин Гоань». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч китайской Суперлиги 25 сентября 2020 года

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    В 13 туре чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» сыграет с «Бейцзин Гоань». Игра пройдет на стадионе «Сучжоу Олимпик Спортс Центр» 25 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Бейцзин Гоань».

    «Шанхай СИПГ»

    «Красные орлы» уже играли против «Бэйцзин Гоань» в августе, победив в гостях 2:1, после чего продлили успешную серию победами над «Чунцин Лифан» (3:0) и «Тяньцзинь Тэда» (4:1).

    А в 9 туре Суперлиги подопечные Витора Перейры потерпели первое и пока единственное поражение в сезоне, уступив «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (0:2).

    Затем в чемпионате «Шанхай СИПГ» победил «Циндао Хуанхай» (2:1) и «Ухань» (2:1), а в Кубке Китая прошли «Чунцин Лифан» (3:2).

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    • В последнем матче «красные орлы» одолели «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:0), добившись выездной победы благодаря пенальти в концовке матча, который реализовал Халк.

    После 12 туров чемпионата Китая команда из Шанхая имеет на своем счету 29 баллов. В таблице Группы B она на данный момент является лидером.

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    Разница мячей 25-10, семь голов забил Марко Арнаутович, еще 5 у Оскара, по 4 у Халка и Рикардо Лопеса.

    «Бэйцзин Гоань»

    Для «дворцовых стражников» августовское поражение от «Шанхай СИПГ» также является единственным пока в сезоне, но очков они растеряли больше оппонента.

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    • После домашнего проигрыша, «Бэйцзин Гоань» завешил август выездной ничьей с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2).

    Сентябрь «стражники» начали крупной победой над «Чунцин Лифань» (5:2) — четыре из пяти голов забил конголезский форвард Седрик Бакамбу.

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    Затем «Бэйцзин Гоань» вновь потерял очки на выезде, сыграв вничью с «Ухань Чжоэр» (2:2), а в домашнем матче уверенно одолел «Тяньцзинь ТЕДА» (2:0).

    В последних матчах та же история — на выезде команда Брюно Женезьо упустила победу над «Хэбэй Чайна Форчун» (3:3), зато дома разгромила «Циндао Хуанхай» (5:1).

    Все футбольные трансферы

    «Бэйцзин Гоань» занимает второе место в группе В с 25 очками, на 4 пункта отставая от «Шанхай СИПГ». Разница мячей 32-18, 10 голов забил Бакамбу, еще 4 у Алана Боржеса.

    Прогноз и ставки

    На победу «Шанхай СИПГ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Бэйцзин Гоань» — 2.80.

    «Шанхай» выиграл последние 4 матча с «Бэйцзин Гоань», а в последних 5 домашних всречах со стражниками 2 раза выиграл и раз проиграл. Прогнозируем, что «орлы» не проиграют дома.

    Можно ждать результативный матч. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.63 и «Обе забьют» за 1.55. 0

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