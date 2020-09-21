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    Ускорит ли «Ахмат» отставку Новикова из «Динамо»?

    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ахмат»
    Кирилл Новиков
    В понедельник, 21 сентября, «Динамо» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Сентября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    В стартовом матче нового сезона бело-голубые переиграли на выезде «Урал» со счетом 0:2. После этого была нулевая ничья с «Ротором» — 0:0.

    В третьем туре команда Кирилла Новикова снова выиграла и на этот раз у «Ростова» (2:0). Первое поражение в сезоне произошло в Туле — «Динамо» проиграло «Арсеналу» со счетом 0:2.

    Вслед за этим динамовцы неожиданно для всех обыграли дома «Зенит» (1:0), а затем на выезде поделили очки с «Уфой» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних матчах «Динамо» сначала проиграло «Рубину» (0:1) в домашнем матче РПЛ, а затем вылетело из квалификации Лиги Европы, уступив в Тбилиси местному «Локомотиву» (1:2).

    После 7 туров РПЛ «Динамо» с 11 очками идет на 6-м месте, на 6 очков отставая от первой строчки. Разница мячей 6-4, 2 гола забил Клинтон Н'Жи.

    «Ахмат»

    В межсезонье грозненский клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев.

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    • В первом туре нового сезона «Ахмат» в Туле разошелся миром с «Арсеналом» (0:0), а во втором туре проиграл в Москве «Спартаку» (0:2).

    Следующие три матча грозненцы выиграли, дома победив «Ротор» (3:1) и на выезде справившись сначала с «Химками» (2:1), а затем и с «Локомотивом» (3:2).

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    • Два домашних матча оказались неудачными для «Ахмата» — сначала грозненцы уступили ЦСКА (0:3), а потом уступили «Сочи» (0:1).

    В последнем матче, в рамках Кубка России «Ахмат» на выезде разгромил « Знамя Ногинск» со счетом 3:0.

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    После 7-х туров РПЛ «Ахмат» с 10 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 8-10, три гола забил Владимир Ильин.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 3.45, а на победу «Ахмата» — 4.00.

    «Динамо» не проигрывало «Ахмату» с 2017 года. Из последних 10 матчей — 6 закончились вничью, еще по 2 команды выиграли. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет в домашнем матче.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0

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    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 сентября 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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