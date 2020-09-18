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    «Лион» постарается прервать серию без побед

    «Лион» — «Ним». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги 1 18 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ним»
    Мемфис Депай
    На 18 сентября запланирован матч французской Лиги 1 между «Лионом» и «Нимом». Поединок должен пройти на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Сентября 2020 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Лион»

    После очень хорошего еврокубкового отрезка «Лион» показывает не совсем удачный старт в Лиге 1. «Львы» сыграли 3 матча и выиграли только одну встречу.

    Хозяева в первом туре разгромили «Дижон» со счетом 4:1, однако после этого команда столкнулась с проблемами в игре против «Бордо» (0:0). В третьем туре был «Монпелье», которому подопечные Руди Гарсии проиграли со счетом 1:2.

    Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает лишь 11 место с 4 очками.

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    Можно выделить момент с результативностью матчей при участии команды. В 4 из 5 последних матчей с участие «львов» забивалось не менее трех голов.

    «Ним»

    У гостей почти такие же результаты за исключением ничьи. Вместо нее команда потерпела еще одно поражение. В трех турах «Ним» одержал победу и дважды терпел неудачу.

    «Крокодилы» в первом туре разгромили «Брест» со счетом 4:0, а после этого споткнулись в матче с «Нантом» (1:2) и потерпели поражение в игре с «Ренном» (2:4).

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    «Ним» проиграл 5 из 6 матчей в Лиге 1. В чужих стенах команда проиграла три раза подряд, пропустив по два гола в каждой встрече.

    В турнирной таблице «красно-белые» занимают 13 место. В активе гостей на один пункт меньше, чем у хозяев.

    Прогноз

    «Лион» в этом матче фаворит. На его победу дают 1.44, тогда как на победу «Нима» предлагают 8.00. Ничья дается с коэффициентом 4.60.

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    • После неудачи в прошлом туре «Лион» будет стараться набрать очки. Все-таки коллектив Руди Гарсии хорошо показал себя в Лиге чемпионов, поэтому потенциал у него довольно большой.

    В прошлом сезоне «Лион» был сильнее «Нима», разгромив соперника 4:0. В Лиге 1 «львы» чаще всего побеждали на своем поле. Наш вариант для ставки — «Лион» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.87. 0

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    «Лион» — «Ним». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги 1 18 сентября 2020 года . Прогноз на «Лион» — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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