«Лион» — «Ним». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги 1 18 сентября 2020 года

На 18 сентября запланирован матч французской Лиги 1 между «Лионом» и «Нимом». Поединок должен пройти на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ним».

«Лион»

После очень хорошего еврокубкового отрезка «Лион» показывает не совсем удачный старт в Лиге 1. «Львы» сыграли 3 матча и выиграли только одну встречу.

Хозяева в первом туре разгромили «Дижон» со счетом 4:1, однако после этого команда столкнулась с проблемами в игре против «Бордо» (0:0). В третьем туре был «Монпелье», которому подопечные Руди Гарсии проиграли со счетом 1:2.

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает лишь 11 место с 4 очками.

Все прогнозы на Лигу 1

Можно выделить момент с результативностью матчей при участии команды. В 4 из 5 последних матчей с участие «львов» забивалось не менее трех голов.

«Ним»

У гостей почти такие же результаты за исключением ничьи. Вместо нее команда потерпела еще одно поражение. В трех турах «Ним» одержал победу и дважды терпел неудачу.

«Крокодилы» в первом туре разгромили «Брест» со счетом 4:0, а после этого споткнулись в матче с «Нантом» (1:2) и потерпели поражение в игре с «Ренном» (2:4).

«Ним» проиграл 5 из 6 матчей в Лиге 1. В чужих стенах команда проиграла три раза подряд, пропустив по два гола в каждой встрече.

В турнирной таблице «красно-белые» занимают 13 место. В активе гостей на один пункт меньше, чем у хозяев.

Прогноз

«Лион» в этом матче фаворит. На его победу дают 1.44, тогда как на победу «Нима» предлагают 8.00. Ничья дается с коэффициентом 4.60.

После неудачи в прошлом туре «Лион» будет стараться набрать очки. Все-таки коллектив Руди Гарсии хорошо показал себя в Лиге чемпионов, поэтому потенциал у него довольно большой.

В прошлом сезоне «Лион» был сильнее «Нима», разгромив соперника 4:0. В Лиге 1 «львы» чаще всего побеждали на своем поле. Наш вариант для ставки — «Лион» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.87. 0