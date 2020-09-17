«Астана» — «Будучность». Прогнозы и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Астана» встретится на своем поле с черногорской «Будучностью» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Астана» — «Будучность».

«Астана»

В квалификации Лиги Европы казахстанский клуб очутился после сокрушительного провала в отборе Лиги чемпионов. Уже в первом раунде «Астана» проиграла брестскому «Динамо».

И самое страшное заключается в том, что «Астана» получила от чемпиона Беларуси шесть мячей. Таких болезненных поражений у «Астаны» не было очень давно. И, по всей видимости, дело в недооценке соперника.

В прошлом сезоне «Астана» играла в групповом этапе Лиги Европы. Удачным это выступление вряд ли можно назвать, в шести матчах команда потерпела пять поражений, но зато свою единственную победу одержала над «Манчестер Юнайтед».

«Будучность»

Черногорский клуб свой путь в еврокубках тоже начинал с квалификации Лиги чемпионов, но очень быстро свернул в сторону другой Лиги — Европы.

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«Будучность», как и ожидалось, не смогла пройти болгарский «Лудогорец», который пару лет назад играл даже в групповом этапе Лиги чемпионов.

В 2019 году «Будучность» тоже боролась за место в основной сетке Лиги Европы, но тогда уступила во втором раунде луганской «Заре», проиграв и дома, и в гостях.

Прогноз и ставка

На победу «Астаны» можно поставить за 2.04, на «Будучность» — за 3.40, а на ничью — за 3.70.

По всей видимости, букмекеры слегка засомневались в «Астане» после сенсационного поражения в Бресте. Опытная команда из Казахстана наверное тоже не ожидала, что поездка в Беларусь завершится таким позором.

Но в предстоящем матче за «Астану» вряд ли стоит переживать. Свое поле, не самый сложный соперник — хозяева выиграют. Скорее всего, максимум с разницей в несколько мячей, но своего «Астана» добьется, опыта у нее все-таки явно побольше. Как ни крути, а не каждый сможет выиграть у «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, победа «Астаны» за 2.04 — это наша первая ставка.

И также можно рассмотреть ставку на тотал «Астаны» больше 1,5 за 2.02. Где еще забивать, если не на своем поле. 0