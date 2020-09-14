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    Сможет ли «Вулверхэмптон» вскрыть оборону «Шеффилд Юнайтед»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии 14 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл у «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках первого тура чемпионата Англии. Матч состоится 14 сентября, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2020 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 20:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.55
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    «Шеффилд Юнайтед»

    В своем первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место. Команда Криса Уайлдера могла рассчитывать даже на путевку в еврокубки, но в последний момент все-таки отстала от конкурентов.

    «Шеффилд» проиграл три заключительных матча в минувшем чемпионате, но в целом кампанию можно признать успешной. Вопреки ожиданиям, команда боролась не за выживание, а за участие в еврокубках, сразу после паузы были разговоры даже про Лигу чемпионов.

    Летом «Шеффилд» обошелся без громких трансферов, постаравшись, в первую очередь, сохранить текущий состав. В команде остались все, благодаря кому «Шеффилд Юнайтед» провел один из лучших своих сезонов за много лет.

    «Вулверхэмптон»

    Тем временем «Вулверхэмптон» тоже провел очень приличный сезон, финишировав в турнирной таблице на седьмой строчке. Для команды Нуну Эшпириту Санту год вообще получился невероятно удачным.

    Помимо АПЛ, «Вулверхэмптон» успел пошуметь и в Лиге Европы, где дошел до четвертьфинала и уступил только будущему победителю турнира испанской «Севилье».

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    Еще один удивительный момент заключается в том, что «Вулверхэмптон» до сих пор не продал своих основных игроков — Рауля Хименеса и Адама Траоре. На обоих претендует ряд европейских клубов, но пока что они на месте, и не исключено, что проведут в составе «волков» еще один сезон.

    Прогноз и ставка

    Матч сложный, букмекеры затрудняются выделить явного фаворита. Шансы действительно приблизительно 50 на 50. И все же победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают за 3.54, тогда как на «Вулверхэмптон» можно поставить за 2.49.

    И с этим можно поспорить. Во-первых, «Шеффилд» будет играть на своем поле, а во-вторых, у гостей, возможно, не будет как минимум двух-трех основных исполнителей.

    Кроме того, в прошлом сезоне «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл у команды Криса Уайлдера, расписав мировую дома и уступив в гостях.

    Наше мнение — хозяева не проиграют и в матче будет забито меньше трех мячей (2.15). Либо ничья 0:0 или 1:1, либо победа «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0 или 2:0. В предыдущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» вошел в топ-4 АПЛ по количеству пропущенных мячей: лучше по этому показателю были только «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии 14 сентября 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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