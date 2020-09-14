«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии 14 сентября 2020 года

«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках первого тура чемпионата Англии. Матч состоится 14 сентября, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

«Шеффилд Юнайтед»

В своем первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место. Команда Криса Уайлдера могла рассчитывать даже на путевку в еврокубки, но в последний момент все-таки отстала от конкурентов.

«Шеффилд» проиграл три заключительных матча в минувшем чемпионате, но в целом кампанию можно признать успешной. Вопреки ожиданиям, команда боролась не за выживание, а за участие в еврокубках, сразу после паузы были разговоры даже про Лигу чемпионов.

Летом «Шеффилд» обошелся без громких трансферов, постаравшись, в первую очередь, сохранить текущий состав. В команде остались все, благодаря кому «Шеффилд Юнайтед» провел один из лучших своих сезонов за много лет.

«Вулверхэмптон»

Тем временем «Вулверхэмптон» тоже провел очень приличный сезон, финишировав в турнирной таблице на седьмой строчке. Для команды Нуну Эшпириту Санту год вообще получился невероятно удачным.

Помимо АПЛ, «Вулверхэмптон» успел пошуметь и в Лиге Европы, где дошел до четвертьфинала и уступил только будущему победителю турнира испанской «Севилье».

Еще один удивительный момент заключается в том, что «Вулверхэмптон» до сих пор не продал своих основных игроков — Рауля Хименеса и Адама Траоре. На обоих претендует ряд европейских клубов, но пока что они на месте, и не исключено, что проведут в составе «волков» еще один сезон.

Прогноз и ставка

Матч сложный, букмекеры затрудняются выделить явного фаворита. Шансы действительно приблизительно 50 на 50. И все же победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают за 3.54, тогда как на «Вулверхэмптон» можно поставить за 2.49.

И с этим можно поспорить. Во-первых, «Шеффилд» будет играть на своем поле, а во-вторых, у гостей, возможно, не будет как минимум двух-трех основных исполнителей.

Кроме того, в прошлом сезоне «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл у команды Криса Уайлдера, расписав мировую дома и уступив в гостях.

Наше мнение — хозяева не проиграют и в матче будет забито меньше трех мячей (2.15). Либо ничья 0:0 или 1:1, либо победа «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0 или 2:0. В предыдущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» вошел в топ-4 АПЛ по количеству пропущенных мячей: лучше по этому показателю были только «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». 0