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    Устоит ли «Ланс» перед изнуренным «короной» ПСЖ?

    «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 10 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
    «Ланс»
    В перенесенном матче 2-го тура французской Лиги 1 «Ланс» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» 10 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ланс» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Сентября 2020 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Ланс»

    В досрочно завершенном из-за пандемии прошлом сезоне Лиги 2 «кроваво-золотые» заняли 2-е место с 53 очками, всего на балл отстав от «Лорьяна».

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    В межсезонье коллектив Франка Хейза провел шесть контрольных поединков. В них он одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

    Побеждены были, среди прочего, бельгийский «Генк» (3:2) и французский «Дижон» (1:0), а вот с «Парижем» новички Лиги 1 не справились — 1:2.

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    ПСЖ

    В досрочно завершенном в марте из-за пандемии COVID-19 сезоне Лиги 1 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции.

    Кроме того, в июле парижане выиграли Кубок страны, обыграв в финале «Сент-Этьен» (1:0), а потом в финале Кубка лиги по пенальти победили «Лион» (0:0, 6:5).

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    • В августе ПСЖ принял участие в плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале парижане победили «Аталанту» (2:1), забив два мяча на последних минутах.

    В полуфинале ПСЖ довольно уверенно разгромил «Лейпциг» (3:0), а в финале главного еврокубка не смог справиться с «Баварией» (0:1).

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    Накануне матча с «Лансом» в стане ПСЖ зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которой во встрече не сыграют Мбаппе, Неймар, Паредес, Ди Мария, Икарди и еще два игрока.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ланса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью — 3.70, а на победу «ПСЖ» — 1.78.

    Несмотря на потери в составе, ПСЖ вряд ли потеряет очки в Лансе. Прогнозируем, что чемпионы не проиграют в гостях даже без лидеров.

    Вряд ли матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.83 и «Обе забьют — нет» за 1.86. 0

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