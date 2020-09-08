Кипр — Азербайджан. Прогноз (к. 1.98) и ставка на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

Кипр
Вопреки прогнозам, киприоты начали текущий розыгрыш Лиги наций с поражения. Команда Йохана Валема проиграла на своем поле сборной Черногории (0:2), которая перед этим не побеждала в официальных матчах почти два года. Все решили два гола главной черногорской звезды Стевана Йоветича.
И для Кипра это было четвертое подряд поражение. Правда, до этого киприоты играли против сборных России, Шотландии и Бельгии, где от них другого результата и не ждали.
Второй неприятный момент: Кипр не может выиграть на своем поле с весны 2019 года.
Азербайджан
В предыдущей Лиге наций занял в своей группе второе место, пропустив вперед только сборную Косово. При этом у азербайджанцев было только одно поражение — как раз от Косово в последнем туре, когда уже все турнирные моменты были решены.
Между тем, Азербайджан с треском провалил отбор на чемпионат Европы. Одна ничья и семь поражений — подробности при таких результатах можно не озвучивать.
Правда, вничью Азербайджан сыграл со сборной Хорватии. Но это, скорее, приятное исключение на фоне остальных матчей.
Но, судя по первому матчу в новом розыгрыше Лиги наций, ожидать от Азербайджана чего-то сверхъестественного не приходится. Команда итальянца Джанни Де Бьязи уступила дома Люксембургу (1:2).
Но это произошло во многом из-за раннего удаления — Азербайджан остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.
Прогноз и ставка
Выбрать хорошую ставку на подобный матч — это целое искусство, но мы все же попробуем.
Первый тайм завершится вничью за 1.98 — это первая ставка. Борьбы, как обычно, будет много. После первого тайма, скорее всего, счет так и останется 0:0, а уже во втором, возможно, кому-то удастся забить.
Тотал второго тайма больше 1,0 за 1.81 — вполне неплохой вариант с подстраховкой. Один гол уже гарантирует возврат. А возврат — не проигрыш. 0