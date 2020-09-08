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    Сможет ли Кипр наконец-то выиграть дома?

    Кипр — Азербайджан. Прогноз (к. 1.98) и ставка на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Азербайджан
    Кипр не может выиграть на своем поле с весны 2019 года
    Сборная Кипра сыграет с командой Азербайджана в рамках второго тура Лиги наций. Матч пройдет 8 сентября на стадионе в Никосии, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Кипр — Азербайджан.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 1 08 Сентября 2020 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 21:45 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
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  • 3.10
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    Кипр

    Вопреки прогнозам, киприоты начали текущий розыгрыш Лиги наций с поражения. Команда Йохана Валема проиграла на своем поле сборной Черногории (0:2), которая перед этим не побеждала в официальных матчах почти два года. Все решили два гола главной черногорской звезды Стевана Йоветича.

    И для Кипра это было четвертое подряд поражение. Правда, до этого киприоты играли против сборных России, Шотландии и Бельгии, где от них другого результата и не ждали.

    Второй неприятный момент: Кипр не может выиграть на своем поле с весны 2019 года.

    Азербайджан

    В предыдущей Лиге наций занял в своей группе второе место, пропустив вперед только сборную Косово. При этом у азербайджанцев было только одно поражение — как раз от Косово в последнем туре, когда уже все турнирные моменты были решены.

    Между тем, Азербайджан с треском провалил отбор на чемпионат Европы. Одна ничья и семь поражений — подробности при таких результатах можно не озвучивать.

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    Правда, вничью Азербайджан сыграл со сборной Хорватии. Но это, скорее, приятное исключение на фоне остальных матчей.

    Но, судя по первому матчу в новом розыгрыше Лиги наций, ожидать от Азербайджана чего-то сверхъестественного не приходится. Команда итальянца Джанни Де Бьязи уступила дома Люксембургу (1:2).

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    • Но это произошло во многом из-за раннего удаления — Азербайджан остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.

    Прогноз и ставка

    Выбрать хорошую ставку на подобный матч — это целое искусство, но мы все же попробуем.

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    Первый тайм завершится вничью за 1.98 — это первая ставка. Борьбы, как обычно, будет много. После первого тайма, скорее всего, счет так и останется 0:0, а уже во втором, возможно, кому-то удастся забить.

    Тотал второго тайма больше 1,0 за 1.81 — вполне неплохой вариант с подстраховкой. Один гол уже гарантирует возврат. А возврат — не проигрыш. 0

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