Кипр — Азербайджан. Прогноз (к. 1.98) и ставка на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

Сборная Кипра сыграет с командой Азербайджана в рамках второго тура Лиги наций. Матч пройдет 8 сентября на стадионе в Никосии, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Кипр — Азербайджан.

Кипр

Вопреки прогнозам, киприоты начали текущий розыгрыш Лиги наций с поражения. Команда Йохана Валема проиграла на своем поле сборной Черногории (0:2), которая перед этим не побеждала в официальных матчах почти два года. Все решили два гола главной черногорской звезды Стевана Йоветича.

И для Кипра это было четвертое подряд поражение. Правда, до этого киприоты играли против сборных России, Шотландии и Бельгии, где от них другого результата и не ждали.

Второй неприятный момент: Кипр не может выиграть на своем поле с весны 2019 года.

Азербайджан

В предыдущей Лиге наций занял в своей группе второе место, пропустив вперед только сборную Косово. При этом у азербайджанцев было только одно поражение — как раз от Косово в последнем туре, когда уже все турнирные моменты были решены.

Между тем, Азербайджан с треском провалил отбор на чемпионат Европы. Одна ничья и семь поражений — подробности при таких результатах можно не озвучивать.

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Правда, вничью Азербайджан сыграл со сборной Хорватии. Но это, скорее, приятное исключение на фоне остальных матчей.

Но, судя по первому матчу в новом розыгрыше Лиги наций, ожидать от Азербайджана чего-то сверхъестественного не приходится. Команда итальянца Джанни Де Бьязи уступила дома Люксембургу (1:2).

Но это произошло во многом из-за раннего удаления — Азербайджан остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.

Прогноз и ставка

Выбрать хорошую ставку на подобный матч — это целое искусство, но мы все же попробуем.

Первый тайм завершится вничью за 1.98 — это первая ставка. Борьбы, как обычно, будет много. После первого тайма, скорее всего, счет так и останется 0:0, а уже во втором, возможно, кому-то удастся забить.

Тотал второго тайма больше 1,0 за 1.81 — вполне неплохой вариант с подстраховкой. Один гол уже гарантирует возврат. А возврат — не проигрыш. 0