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    Прервет ли Голландия беспроигрышную серию Италии?

    Нидерланды — Италия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Италия
    Сборная Голландии
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги А сборная Голландии будет принимать команду Италии. Встреча пройдет 7 сентября в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Италия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1 07 Сентября 2020 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Италия Италия
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    Сборная Голландии

    В прошлом розыгрыше Лиги Наций «оранжевые» оказались сильнейшими в своей, что стало сенсацией, учитывая наличие в соперниках Франции (1:2, 2:0) и Германии (3:0, 2:2).

    На финальном турнире голландцы в полуфинале обыграли Англию в дополнительное время со счетом 3:1, но в финале уступили Португалии, проиграв 0:1 на «Драгау».

    В квалификации на Евро-2020 Нидерланды вновь оказались в одной группе с Германией, но на этот раз проиграли немцам первую строчку, финишировав вторыми и получив таким образом путевку на турнир.

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  • 01/09/2020

    • Таких результатов сборная Нидерландов добилась отчасти благодаря Рональду Куману, который в августе решил сменить место работы и перебрался в испанскую «Барселону».

    Готовил национальную команду к матчам Лиги наций Дуайт Лодевегес, который ранее тренировал несколько клубов Эредивизи.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Дебют специалисту удался — в 1-м туре сборная Голландии на выезде одержала победу «на классе» над командой Польши со счетом 1:0, хотя могла победить крупнее.

    Сборная Италии

    В прошлом розыгрыше Лиги наций итальянцы также играли в Лиге А. В своей группе сборная заняла 2-е место, уступив португальцам, которые в итоге и взяли трофей, но обойдя Польшу.

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  • 31/08/2020

    • В отборочной группе к ЧЕ-2020 итальянцы заняли первое место, выиграв во всех 10 матчах с общим счетом 37:4. Биты были Босния и Герцеговина, Греция, Финляндия, Армения и Лихтенштейн.

    В последних матчах отбора в ноябре прошлого года Италия в гостях крупно победила Боснию и Герцеговину (3:0) и на своем поле уничтожила Армению (9:1).

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    На старте нового сезона Лиги наций итальянцы на своем поле сыграли вничью 1:1 со сборной Боснии и Герцеговины.

    Потеря очков стала первой за последние 11 матчей на официальном уровне. Всего же итальянцы не проигрывают в официальных играх на протяжении уже 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).

    Календарь и таблица Лиги наций

    На выезде у команды — серия из 6 подряд выигрышей, причем в последних 5 играх сборная Италии забивала 2 и более голов.

    Прогноз и ставки

    На победу Голландии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.30, а на победу Италии — 3.25.

    У итальянцев хорошая статистика в матчах с Голландией, команда находится в хорошей форме, прогнозируем, что в гостях «адзурри» не проиграют.

    В 10 последних официальных матчах сборная Голландии 7 раз не забила в 1-м тайме. Интересны также варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0

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    Нидерланды — Италия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года. Прогноз на Нидерланды — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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