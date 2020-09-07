Нидерланды — Италия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги А сборная Голландии будет принимать команду Италии. Встреча пройдет 7 сентября в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Италия.

Сборная Голландии

В прошлом розыгрыше Лиги Наций «оранжевые» оказались сильнейшими в своей, что стало сенсацией, учитывая наличие в соперниках Франции (1:2, 2:0) и Германии (3:0, 2:2).

На финальном турнире голландцы в полуфинале обыграли Англию в дополнительное время со счетом 3:1, но в финале уступили Португалии, проиграв 0:1 на «Драгау».

В квалификации на Евро-2020 Нидерланды вновь оказались в одной группе с Германией, но на этот раз проиграли немцам первую строчку, финишировав вторыми и получив таким образом путевку на турнир.

Таких результатов сборная Нидерландов добилась отчасти благодаря Рональду Куману, который в августе решил сменить место работы и перебрался в испанскую «Барселону».

Готовил национальную команду к матчам Лиги наций Дуайт Лодевегес, который ранее тренировал несколько клубов Эредивизи.

Все прогнозы на Лигу наций

Дебют специалисту удался — в 1-м туре сборная Голландии на выезде одержала победу «на классе» над командой Польши со счетом 1:0, хотя могла победить крупнее.

Сборная Италии

В прошлом розыгрыше Лиги наций итальянцы также играли в Лиге А. В своей группе сборная заняла 2-е место, уступив португальцам, которые в итоге и взяли трофей, но обойдя Польшу.

В отборочной группе к ЧЕ-2020 итальянцы заняли первое место, выиграв во всех 10 матчах с общим счетом 37:4. Биты были Босния и Герцеговина, Греция, Финляндия, Армения и Лихтенштейн.

В последних матчах отбора в ноябре прошлого года Италия в гостях крупно победила Боснию и Герцеговину (3:0) и на своем поле уничтожила Армению (9:1).

На старте нового сезона Лиги наций итальянцы на своем поле сыграли вничью 1:1 со сборной Боснии и Герцеговины.

Потеря очков стала первой за последние 11 матчей на официальном уровне. Всего же итальянцы не проигрывают в официальных играх на протяжении уже 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).

Календарь и таблица Лиги наций

На выезде у команды — серия из 6 подряд выигрышей, причем в последних 5 играх сборная Италии забивала 2 и более голов.

Прогноз и ставки

На победу Голландии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.30, а на победу Италии — 3.25.

У итальянцев хорошая статистика в матчах с Голландией, команда находится в хорошей форме, прогнозируем, что в гостях «адзурри» не проиграют.

В 10 последних официальных матчах сборная Голландии 7 раз не забила в 1-м тайме. Интересны также варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0