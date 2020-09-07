Босния и Герцеговина — Польша. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Боснии и Герцеговины будет принимать команду Польши. Встреча пройдет 7 сентября в Зенице на стадионе «Билино Поле». Прогноз на Босния и Герцеговина — Польша.

Босния и Герцеговина

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место в своей группе Лиги B. Команда обошла Австрию и Северную Ирландию, благодаря чему вышла и в элитный дивизион.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой позиции из шести выше Армении и Лихтенштейна. Опередили балканцев та же Италия, Финляндия и Греция.

В шести прошлых поединках сборная потерпела три поражения.

Календарь и таблица Лиги наций

В стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций она добыла ничью в гостевом матче против Италии (1:1).

Польша

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Польши заняла предпоследнее, третье место в своей группе Лиги A. Команда финишировала ниже Португалии и Италии.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из шести. «Кадра» финишировала выше Австрии, Сев. Македонии, Словении, Израиля и Латвии.

В предыдущих пяти поединках поляки одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

В стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций они проиграли на выезде Нидерландам (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,05. 0