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    Удивит ли Финляндия в Дублине Ирландию?

    Ирландия — Финляндия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Финляндия
    Шейн Даффи
    В воскресенье, 6 сентября, в Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии во втором туре Лиги Наций дивизиона Б группы 4 сыграет с национальной командой Финляндии. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Ирландия — Финляндия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4 06 Сентября 2020 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 19:00 Финляндия Финляндия
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    Ирландия

    Сборная Ирландии провалила прошлую компанию в Лиге наций, заняв в своей группе последнее место, набрав всего два пункта в четырех поединках. Команда дважды разошлась миром со сборной Дании, но дважды уступила Уэльсу.

    В квалификации к Евро-2020 ирландцы выступили лучше, но не завоевали прямую путевку в финальный турнир, заняв третье место.

    Отметим, что «парни в зеленом» в том турнире проиграли лишь раз (Швейцарии на выезде — 0:2), а также трижды выигрывали и четыре поединка свели вничью.

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    • В этом же розыгрыше Лиги наций Ирландия уже успела провести одну игру, где расписала мировую на выезде со сборной Болгарии (1:1), уйдя от поражения на третьей компенсированной минуте.

    Финляндия

    Сборная Финляндии блестяще провела два прошлых турнира. «Филины» в прошлом розыгрыше Лиги наций заняли первое место в своем квартете, одержав четыре виктории и дважды уступив.

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    • В отбор к чемпионату Европы суоми заняли в своей группе второе место, и впервые в своей истории завоевали билет в финальную стадию турнира.

    Отметим, что финны на домашнем поле в той квалификации хорошо провели домашние встречи, одержав четыре «сухие» виктории, проиграв только Италии (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    В данном розыгрыше Лиги наций Финляндия стартовала с обидного домашнего поражения от сборной Уэльса (0:1), пропустив решающий гол на 80-й минуте.

    Между собой эти команды провели четыре встречи. Ирландцы одержали в них три победы (все по 3:0) и раз была ничья (1:1).

    Прогноз на Ирландия — Финляндия

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Ирландии — 1.93, победа Финляндии — 4.54, ничья — 3.30.

    Наверняка в этом поединке будет много борьбы, и мало забитых мячей, но так как игра пройдет в Дублине рекомендуем ставить — 1Х + ТМ 2,5. 0

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    Ирландия — Финляндия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года. Прогноз на Ирландия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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