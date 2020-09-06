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    Увезет ли сборная России победу из Будапешта?

    Венгрия — Россия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Россия
    Сборная России
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная Венгрии будет принимать команду России. Встреча пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на Венгрия — Россия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 06 Сентября 2020 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 19:00 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    Сборная Венгрии

    В прошлом розыгрыше Лиги наций венгры играли в Лиге С и заняли второе место в своей группе. В этом розыгрыше турнира команда выступит в Лиге В.

    Кроме того, мадьяры сумели получить право сыграть в плей-офф, где главный приз — это путевка на Евро. В соперники по полуфиналу сборная Венгрии получила там команду Болгарии.

    Минувший отбор к Евро национальная сборная Венгрии провалила, финишировав только на четвертом месте в турнирной таблице. Правда, отставание от второго места составило только два балла.

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    • «Волшебные мадьяры» выиграли 4 матча из 8 и сенсационно обыграли команду Хорватии (2:1). В последнем матче отбора Венгрия проиграла в гостях сборной Уэльса со счетом 0:2

    Новый розыгрыш Лиги Наций начался успешно для сборной Венгрии, которая переиграла команду Турции на выезде с минимальным счетом, доминируя по игре — кроме гола на 80-й минуте, на их счету штанга и перекладина.

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    В предстоящем матче венграм не поможет ряд футболистов, среди которых больше остальных выделяются Корхут, Беше и Барат.

    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

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    • В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

    Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

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    В последних матчах в ноябре прошлого года Россия на своем поле разгромно проиграла Бельгии (1:4), а потом на выезде крупно победила команду Сан-Марино (5:0).

    Из-за травм сборная России не досчиталась целого ряда игроков — вне заявки остались Головин, Черышев, Ерохин, Алексей Миранчук, Баринов и Луценко. Зато свой шанс получили Фомин, Мостовой и Соболев.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.

    Прогноз и ставки

    На победу Венгрии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.90, на ничью — 3.30, а на победу России — 2.05.

    Состав команды Венгрии полон игроками Австрийской и немецкой Бундеслиги, они бодро начали отбор и могут отобрать очки у россиян. Тем не менее, прогнозируем, что команда Черчесова не проиграет в Будапеште

    Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.15 и «Обе забьют» за 1.95. 0

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    Венгрия — Россия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года. Прогноз на Венгрия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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