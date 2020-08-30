«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 августа 2020 года

В воскресенье, 30 августа, «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ахмат Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА.

«Ахмат»

«Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте таблицы РПЛ, по доп. показателям опередив «Тамбов» и «Крылья» — с 31 очком в 30 матчах при разнице мячей 27-46.

Так как стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в элите, но клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев.

В первом туре нового сезона «Ахмат» в Туле разошелся миром с «Арсеналом» (0:0), а во втором туре проиграл в Москве «Спартаку» (0:2).

Следующие три матча грозненцы выиграли, дома победив «Ротор» (3:1) и на выезде справившись сначала с «Химками» (2:1), а затем и с «Локомотивом» (3:2).

После 5-х туров «Ахмат» с 10 очками идет на 5-м месте, уступая «Динамо» по разнице мячей и всего на 2 балла отставая от «Зенита».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В матче не сыграют удаленные в матче с «Локомотивом» защитник Марат Быстров и хавбек Антон Швец.

ЦСКА

Московский ЦСКА провалил сезон 2019/20, заняв в РПЛ лишь четвертое место с 50 очками в 30 матчах и разницей мячей 43-29.

Перед стартом новой кампании подопечные Виктора Гончаренко разошлись миром с «Ротором» (0:0) в контрольной встрече.

В новом сезоне ЦСКА стартовал с двух побед, обыграли «Химки» (2:0) на выезде и «Тамбов» (2:1) дома. В обоих матчах хавбека Алана Дзагоева вынужденно меняли из-за повреждения.

В 3-м туре армейцы на выезде в Санкт-Петербурге уступили действующему чемпиону «Зениту» (1:2) , после чего в Казани уступили «Рубину» (1:2), пропустив на последних минутах.

В последнем матче ЦСКА в концовке упустил выездную победу над «Краснодаром» (1:1) и с 7 очками идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне ЦСКА одержал две крупные победы над «Ахматом» (3:0 дома и 4:0 на выезде). В Грозном армейцы выиграли 5 из 6 последних матчей, раз сыграв вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.75, на ничью — 3.40, а на победу ЦСКА — 2.10.

Несмотря на хорошую статистику в Грозном, ЦСКА сейчас не в форме. Но прогнозируем, что армейцы не проиграют в гостях.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.75 и «Обе забьют — нет» за 1.80. 0