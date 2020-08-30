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    Останется ли «Анже» в топ-5?

    «Анже» — «Бордо». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Бордо»
    «Анже» занимает пятое место
    Во втором туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа» 30 августа. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2020 года
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    •  Анже 16:00 Бордо Бордо
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    «Анже»

    В сезоне 2019/2020 футбольный клуб из одноименного города бился за место в Лиге Европы. Но в итоге он оказался 11 в таблице с 39 очками, отстав от еврокубковой зоны на 2 пункта.

    Но последние три тура «Анже» провел удачно. Подопечные Стефана Мулена одержали верх над «Монпелье» (1:0), «Бреcтом» (1:0) и «Нантом» (2:0).

    В первом туре нового сезона команда победила на выезде «Дижон» (1:0). Пока что она занимает пятую позицию в Лиге 1.

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    «Бордо»

    «Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

    В 28 проведенных встречах «жирондинцы» одержали девять победных результатов, десять игр свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 40:34.

    В первом туре нового сезона французского первенства команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Пока что команда идет на 10-й строчке.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,50. 0

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