«Анже» — «Бордо». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

«Анже»
В сезоне 2019/2020 футбольный клуб из одноименного города бился за место в Лиге Европы. Но в итоге он оказался 11 в таблице с 39 очками, отстав от еврокубковой зоны на 2 пункта.
Но последние три тура «Анже» провел удачно. Подопечные Стефана Мулена одержали верх над «Монпелье» (1:0), «Бреcтом» (1:0) и «Нантом» (2:0).
В первом туре нового сезона команда победила на выезде «Дижон» (1:0). Пока что она занимает пятую позицию в Лиге 1.
«Бордо»
«Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.
В 28 проведенных встречах «жирондинцы» одержали девять победных результатов, десять игр свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 40:34.
В первом туре нового сезона французского первенства команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Пока что команда идет на 10-й строчке.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,50. 0