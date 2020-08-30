«Анже» — «Бордо». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

Во втором туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа» 30 августа. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Бордо».

«Анже»

В сезоне 2019/2020 футбольный клуб из одноименного города бился за место в Лиге Европы. Но в итоге он оказался 11 в таблице с 39 очками, отстав от еврокубковой зоны на 2 пункта.

Но последние три тура «Анже» провел удачно. Подопечные Стефана Мулена одержали верх над «Монпелье» (1:0), «Бреcтом» (1:0) и «Нантом» (2:0).

В первом туре нового сезона команда победила на выезде «Дижон» (1:0). Пока что она занимает пятую позицию в Лиге 1.

«Бордо»

«Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

В 28 проведенных встречах «жирондинцы» одержали девять победных результатов, десять игр свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 40:34.

В первом туре нового сезона французского первенства команда сыграла вничью с «Нантом» (0:0). Пока что команда идет на 10-й строчке.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,50. 0