«Спорт Ресифи» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Бразилии 24 августа 2020 года

«Спорт Ресифи»
После четырех матчей нового сезона чемпионата Бразилии команда из города Ресифи, штат Пернамбуку, находится на 16 месте в таблице.
За четыре поединка национального первенства «Спорт Ресифи» набрал 4 очка, забил 4 гола, а пропустить успел 6 мячей.
Новый сезон подопечные Даниэля Паулисты начали с домашней победы над «Сеарой» (3:2), после чего они уступили в гостях «Васко да Гама» (0:2).
В третьем туре «Спорт Ресифи» заработал 1 балл в противостоянии с «Атлетико Гойаниенсе» (1:1), а в недавней встрече «львы» влетели «Сантосу» (0:1).
«Сан-Паулу»
Коллектив из Сан-Паулу успел сыграть в трех матчах нового сезона. Набрав 4 очка, команда расположилась на 13 месте в чемпионате.
После возобновления футбола в Бразилии «Сан-Паулу» сыграл в двух поединках группового раунда чемпионата Паулиста. В них подопечные Фернандо Диниса уступили «Брагантино» (2:3) и победили «Гуарини» (3:1).
А в плей-офф данного турнира «трехцветные» потерпели поражение от «Мирассола» (2:3). В стартовом матче национального первенства этот коллектив взял верх над клубом «Форталеза» (1:0).
16 августа «Сан-Паулу» на выезде потерпел поражение от «Васко да Гама» (1:2), а через неделю коллектив Диниса расписал мировую с командой «Баия».
Прогноз и ставка
На победу «Спорт Ресифи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью — 3.20, а на победу «Сан-Паулу» — 2.17.
Сейчас в защите у «львов» далеко не все идеально, потому гости данного поединка смогут воспользоваться проблемами хозяев в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1 с коэффициентом 1.61. 0