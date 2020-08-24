«Спорт Ресифи» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Бразилии 24 августа 2020 года

В пятом туре чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» будет принимать «Сан-Паулу». Игра пройдет на стадионе «Илья-ду-Ретиру» 24 августа. Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Спорт Ресифи» — «Сан-Паулу».

«Спорт Ресифи»

После четырех матчей нового сезона чемпионата Бразилии команда из города Ресифи, штат Пернамбуку, находится на 16 месте в таблице.

За четыре поединка национального первенства «Спорт Ресифи» набрал 4 очка, забил 4 гола, а пропустить успел 6 мячей.

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Новый сезон подопечные Даниэля Паулисты начали с домашней победы над «Сеарой» (3:2), после чего они уступили в гостях «Васко да Гама» (0:2).

В третьем туре «Спорт Ресифи» заработал 1 балл в противостоянии с «Атлетико Гойаниенсе» (1:1), а в недавней встрече «львы» влетели «Сантосу» (0:1).

«Сан-Паулу»

Коллектив из Сан-Паулу успел сыграть в трех матчах нового сезона. Набрав 4 очка, команда расположилась на 13 месте в чемпионате.

После возобновления футбола в Бразилии «Сан-Паулу» сыграл в двух поединках группового раунда чемпионата Паулиста. В них подопечные Фернандо Диниса уступили «Брагантино» (2:3) и победили «Гуарини» (3:1).

А в плей-офф данного турнира «трехцветные» потерпели поражение от «Мирассола» (2:3). В стартовом матче национального первенства этот коллектив взял верх над клубом «Форталеза» (1:0).

16 августа «Сан-Паулу» на выезде потерпел поражение от «Васко да Гама» (1:2), а через неделю коллектив Диниса расписал мировую с командой «Баия».

Прогноз и ставка

На победу «Спорт Ресифи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью — 3.20, а на победу «Сан-Паулу» — 2.17.

Сейчас в защите у «львов» далеко не все идеально, потому гости данного поединка смогут воспользоваться проблемами хозяев в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1 с коэффициентом 1.61. 0