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    «Зенит» начнет чемпионат без раскачки?

    «Ротор» — «Зенит». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата России 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Зенит»
    Сердар Азмун
    Во вторник, 11 августа, в первом туре розыгрыша РПЛ сезона 2020/21 в Волгограде на «Волгоград Арене» «Ротор» сразится с «Зенитом». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2020 года
    Ротор
  • Россия. Премьер-лига
    •  Ротор 18:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.30
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Ротор»

    «Ротор» в прошлом сезоне выиграл досрочно завершившийся розыгрыш ФНЛ и вернулся в российскую Премьер-лигу спустя 16 лет.

    Волгоградцы последний официальный матч провели еще в марте, обыграв в матче первенства первой лиги в Ярославле «Шинник» — 1:0.

    После чего «сине-голубые» проводили только контрольные матчи, в которых сперва добились пять викторий с командами из низших лиг России, а накануне расписали мировую с ЦСКА (0:0).

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    • Отметим, что состав «Ротора» во время паузы претерпел значительные изменения.

    «Зенит»

    «Зенит» второй год подряд стал чемпионами России, значительно опередив ближайшего преследователя в лице московского «Локомотива».

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    • Также в прошлом сезоне питерцы выиграли еще и Кубок России, а накануне добыли и Суперкубок страны, одолев в Москве «железнодорожников» со счетом 2:1.

    В прошлом розыгрыше дружина Семака забила больше всех в РПЛ (65 голов) и пропустила меньше всех (18 мячей). В 15 выездных матчах прошлого чемпионата «Зенит» одержал 12 побед, раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

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    В короткое межсезонье состав «сине-бело-голубых» пополнил защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который будет играть на позиции ушедшего Бранислава Ивановича.

    Последний раз эти команды играли между собой аж в 2004 году. И тогда питерцы дважды победили — 3:2 и 5:2.

    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Зенит»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Ротора» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.05

    У «Зенита» в минувшем сезоне была лучшая результативность в лиге. Причем, на выезде питерцы забивали не намного меньше, чем на своем поле. Прогнозируем, что гости смогут забить новичку лиги пару мячей.

    Рекомендуем ставить — «Зенит» забьет более 1,5 гола за 1.71. 0

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    «Ротор» — «Зенит». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата России 11 августа 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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