«Нови Пазар» — «Партизан». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Сербии 5 августа 2020 года

В среду, 5 августа, во втором туре сербской Суперлиги «Нови Пазар» на своем поле сыграет с белградским «Партизаном». Начало — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Нови Пазар» — «Партизан».

«Нови Пазар»

«Нови Пазар» прошлый сезон провел в первом дивизионе, где смог занять лишь девятое место, но из-за расширение вышки и отказа некоторых команд повысится в классе, завоевал билет в Суперлигу.

У «бело-синих» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они четыре встречи проиграли при двух ничьих.

При подготовке к новому сезону коллектив успел расписать мировую с «Металацом» (1:1), тоже поднявшийся из первой лиги, и проиграл «Чукаричкам» (1:2).

Стартовая игра в элите сербского футбола принесла «Нови Пазару» крупное выездное поражение от чемпиона «Црвены Звезды» со счетом 0:3.

«Партизан»

«Партизан» в прошедшем сербском первенстве финишировал на второй позиции, сильно отстав от первой «Црвены Звезды».

Также «гробари» потерпели неудачу в национальном Кубке, потерпев фиаско в решающем матче от «Войводины» по пенальти (основное и доп. время закончилось 2:2).

В межсезонных спаррингах «черно-белые» смогли одержать две виктории при одном мировом исходе.

В первом туре текущей Суперлиги «Партизан» на выезде положил на лопатки «Напредак» — 3:1.

Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне-2016/17, и тогда «партизаны» победили дважды — 4:0 и 3:1.

Прогноз и ставки

Один из претендентов на чемпионство обязан легко обыгрывать претендента на вылет, даже на его арене. Наши прогноз и ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5). 0