«Чунцин Лифань» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 2 августа 2020 года

«Чунцин Лифань»
По итогам прошлого сезона «Чунцин Лифань» занял 10 место в Суперлиге. Команда на 15 очков опередила зону вылета.
Клуб провел лишь один поединок в 2020 году. Он прошел в рамках первого тура чемпионата Китая.
Коллектив был повержен на выезде «Бэйцзин Гоань» (1:2). Такой результат оставляет его на шестой позиции.
«Тяньцзинь Тэда»
В прошлой кампании Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» занял седьмую позицию. От зоны Лиги чемпионов коллектив отстал от 25 очков.
В 2020 году команда также провела два поединка, в которых оба раза не выиграла. В первом из них она проиграла «Бэйцзин Гоань» (0:5).
В стартовом туре нового сезона Суперлиги клуб проиграл «Шанхай СИПГ» (1:3). Перед вторым матчем он занимает седьмую строчку.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Тяньцзинь Тэда» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0