«Чунцин Лифань» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 2 августа 2020 года

В воскресенье, 2 августа, «Чунцин Лифань» на своем поле примет «Тяньцзинь Тэда» в рамках 2-го тура китайской Суперлиги. Встреча пройдет в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Чунцин Лифань» — «Тяньцзинь Тэда».

«Чунцин Лифань»

По итогам прошлого сезона «Чунцин Лифань» занял 10 место в Суперлиге. Команда на 15 очков опередила зону вылета.

Клуб провел лишь один поединок в 2020 году. Он прошел в рамках первого тура чемпионата Китая.

Коллектив был повержен на выезде «Бэйцзин Гоань» (1:2). Такой результат оставляет его на шестой позиции.

«Тяньцзинь Тэда»

В прошлой кампании Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» занял седьмую позицию. От зоны Лиги чемпионов коллектив отстал от 25 очков.

В 2020 году команда также провела два поединка, в которых оба раза не выиграла. В первом из них она проиграла «Бэйцзин Гоань» (0:5).

В стартовом туре нового сезона Суперлиги клуб проиграл «Шанхай СИПГ» (1:3). Перед вторым матчем он занимает седьмую строчку.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Тяньцзинь Тэда» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0