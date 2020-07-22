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    Вскроют ли лондонцы защиту «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч АПЛ 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Челси»
    Мейсон Маунт и Фрэнк Лэмпард
    В 37 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 22 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:15 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.55
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    «Ливерпуль»

    Команда из одноименного города набрала 93 очка в 36 турах АПЛ. На данный момент на ее счету имеется 77 забитых и всего 29 пропущенных голов.

    Возобновление сезона началось для коллектива Юргена Клоппа с дерби против «Эвертона», в котором голов зрители не увидели (0:0).

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    Затем «Ливерпуль» раскатал «Кристал Пэлас» (4:0), но через неделю красные и сами крупно влетели «Манчестер Сити» (4:0).

    В следующих матчах «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (3:1), после чего он разошелся миром с «Бернли» (1:1). В недавней встрече «мерсисайдцы» уступили «Арсеналу» (1:2).

    «Челси»

    Клуб, представляющий Лондон, набрал в 36 турах 63 балла. В таблице он пока замыкает тройку лидеров и опережает конкурентов на 1 очко.

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  • 16/07/2020

    • После рестарта сезона «Челси» провел небольшую победную серию из трех матчей. В ней синие одержали верх над «Астон Виллой» (2:1) и «Ман Сити» (2:1) в АПЛ и над «Лестером» (1:0) в Кубке ФА.

    Выигрышный отрезок был прерван поражением от «Вест Хэма» (2:3). Но позже подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Уотфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2).

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    В 35-м туре «аристократы» крупно влетели «Шеффилд Юнайтед» (0:3). Затем «Челси» оказался сильнее «Норвича» (1:0). В полуфинале Кубка страны лондонцы разобрались с «МЮ» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 3.80, а на победу «Челси» — 3.55.

    Сейчас мотивированный коллектив Лэмпарда находится в хорошей форме. В гостях лондонцы будут биться за 3 очка в поединке со слегка подуставшим чемпионом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Челси» больше 1 за 1.58. 0

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    «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч АПЛ 22 июля 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Челси». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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