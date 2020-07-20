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    «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?

    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 20 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лацио»
    Родриго Бентанкур, Пауло Дибала и Криштиану Роналду
    В 34 туре итальянской Серии А «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Лацио». Данный поединок запланирован на 20 июля. Начало в 22:4 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Июля 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Лацио Лацио
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    Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    Перед этим матчем «Ювентус» занимает первое место и имеет 6-очковый отрыв от ближайших преследователей — «Интера» и «Аталанты».

    «Бьянконери» не смогут задействовать в матче Джорджо Кьеллини и Федерико Бернардески. Один с травмой, второй — с перебором карточек.

    непривычно видеть, что «зебры» не могут выиграть в Серии А уже три тура подряд. Они проиграли «Милану» 4:2, а после этого было две ничьи подряд с «Аталантой» (2:2) и «Сассуоло» (3:3).

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    • За этот период «Юве» пропустил рекордное для себя количество мячей, причем состав в прошлых играх не был резервным. Ведь клуб все еще не имеет достаточного отрыва для оформления чемпионства.

    «Лацио»

    У «Лацио» тоже наступили непростые времена, однако соперник «туринцев» даже потерял позицию в таблице. Теперь подопечные Симоне Индзаги имеют 69 очков, занимая 4 место.

    «Лациале» проиграли трех из четырех последних туров. В одном из них была ничья. 15 июля команда расписала нулевую с «Удинезе». Перед этим коллектив проиграл «Милану» 0:3, «Лечче» 2:1 и 1:2 «Сассуоло».

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    «Небесно-голубые» имеют серьезные кадровые проблемы. Будут отсутствовать Хоакин Корреа, Лукас Лейва, Сенад Лулич и Штефан Раду.

    Прогноз

    «Ювентусу» нужно прерывать серию, поскольку так можно доиграться и до потери преимущества в борьбе за чемпионство. «Лацио» пока имеет хорошую фору и в любом случае останется в зоне Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Серию А

    1.59 и 5.60 — на победу одной и другой команды. 4.30 предлагают на ничейный исход.

    «Зебры» много пропустили в прошлых встречах. «Лацио» вполне может одни раз, но наказать соперника. Тем более что дважды «римляне» в этом сезоне уже обыгрывали «Юве» со счетом 3:1. Ставим на то, что обе забьют. 0

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    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 20 июля 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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