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    «Брайтон» и «Ньюкасл» порадуют голами?

    «Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 20 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ньюкасл»
    Льюс Данк
    В понедельник, 20 июля, в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сыграет с «Ньюкаслом». Игра стартует в 20:00 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Июля 2020 года
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    «Брайтон»

    За два тура до завершения АПЛ «Брайтон» находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть баллов.

    После возобновления чемпионата «чайки» добились двух викторий при двух ничьих и трех поражениях. На данный момент у них 3-матчевая безвыигрышная серия.

    Сперва в этом отрезке «сине-белые» на своей арене поочередно уступили 1:3 «Ливерпулю» и 0:5 «Манчестер Сити», а в прошлом туре они в гостях поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1).

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  • 16/07/2020

    • У «Брайтона» всего лишь 17 домашняя статистика в лиге. В 18 играх команда добыла пять викторий, шесть встреч свела вничью и семь игр проиграла, разница мячей — 20:27.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» с 43 набранными очками идет на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. Команда уже решила свои вопросы на этот сезон.

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  • 14/07/2020

    • После возобновления первенства «сороки» выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза расходились миром и побеждали, однако в трех последних сыгранных поединках первенства команда уступала.

    В минувшем туре «черно-белые» на домашнем поле проиграли «Тоттенхэму» со счетом 1:3, а до этого уступили на выезде «Манчестер Сити» (0:5) и «Уотфорду» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    18 гостевых встреч текущего розыгрыша АПЛ принесли «Ньюкаслу» пять выигрышей, два мировых исхода и 11 поражений, разница забитых и пропущенных — 18:37.

    В первом круге на поле «Ньюкасла» команды сыграли вничью 0:0, в прошлом сезоне «сороки» дома уступили (0:1), а в Брайтоне была мировая 1:1.

    Прогноз на «Брайтон» — «Ньюкасл»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.65

    За последние пять очных противостояний команды разжились только четырьмя голами, но от этого матча ждем более-менее результативной игры. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0

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    «Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 20 июля 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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