«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч турецкой Суперлиги 19 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Турции «Бешикташ» будет принимать «Фенербахче». Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк» 19 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Фенербахче».

«Бешикташ»

Стамбульская команда имеет на данный момент 56 очков в своей копилке. В таблице она находится на четвертом месте в зоне Лиги Европы и опережает конкурентов на 4 пункта.

В первой игре посткарантинного периода «Бешикташ» потерпел поражение от «Антальяспора» на «Водафон Парк» (1:2).

Но уже в следующих двух матчах подопечные Сергена Ялчина разгромили «Денизлиспор» (5:1) и крупно обыграли «Коньяспор» (3:0).

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Очередным поражением для черно-белых завершилась встреча с «Кайсериспором» (1:3). Позже «Бешикташ» одержал верх над «Касымпаша» (3:2) и «Йени Малатьяспор» (1:0).

«Фенербахче»

Другой представитель Стамбула располагается на седьмом месте в общекомандном рейтинге чемпионата Турции с 50 очками в копилке.

В дебютной игре после выхода из карантина «Фенербахче» победил «Кайсериспор» (2:1). А в полуфинале Кубка Страны «канарейки» уступили «Трабзонспору» (1:3) и вылетели из турнира по сумме двух встреч — 2:5.

Поражением для команды Зеки Мурата Геле закончился и поединок в чемпионате против «Касымпаша» (0:2).

Затем «Фенербахче» победил «Йени Малатьяспор» (3:2) и «Гезтепе» (2:1). В 31-м туре стамбульская команда разошлась миром с «Генчлербирлиги» (1:1), после чего она уступила «Сивасспору» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Бешикташа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 3.55, а на победу «Фенербахче» — 3.15.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0