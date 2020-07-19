ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны» Рахим СтерлингАПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Борнмута», «Арсенал» победил «Ливерпуль» «Локомотив» — ЦСКАРука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 07:00
    • Халк может вернуться в «Зенит»
  • 23:54
    • «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и практически обезопасил себя от вылета
  • 23:17
    • «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
  • 22:48
    • Неймар и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры о продлении контракта
  • 22:21
    • Экс-вратарь «Спартака» проходит просмотр в «Монако»
  • 22:09
    • «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
  • 19:50
    • Касильяс вернется в «Реал»
    Все новости спорта

    Стамбульское дерби подарит голевой праздник

    «Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч турецкой Суперлиги 19 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Фенербахче»
    Ведат Мурики
    В 33 туре чемпионата Турции «Бешикташ» будет принимать «Фенербахче». Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк» 19 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Фенербахче».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 19 Июля 2020 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 21:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Бешикташ»

    Стамбульская команда имеет на данный момент 56 очков в своей копилке. В таблице она находится на четвертом месте в зоне Лиги Европы и опережает конкурентов на 4 пункта.

    В первой игре посткарантинного периода «Бешикташ» потерпел поражение от «Антальяспора» на «Водафон Парк» (1:2).

    Но уже в следующих двух матчах подопечные Сергена Ялчина разгромили «Денизлиспор» (5:1) и крупно обыграли «Коньяспор» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Очередным поражением для черно-белых завершилась встреча с «Кайсериспором» (1:3). Позже «Бешикташ» одержал верх над «Касымпаша» (3:2) и «Йени Малатьяспор» (1:0).

    «Фенербахче»

    Другой представитель Стамбула располагается на седьмом месте в общекомандном рейтинге чемпионата Турции с 50 очками в копилке.

  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Перебертся ли чемпион Англии в РПЛ, покинет ли «Валенсию» вундеркинд-полузащитник, перейдет ли игрок «Селтика» в клуб Серии А и другие трансферные новости последних дней
  • 13/07/2020

    • В дебютной игре после выхода из карантина «Фенербахче» победил «Кайсериспор» (2:1). А в полуфинале Кубка Страны «канарейки» уступили «Трабзонспору» (1:3) и вылетели из турнира по сумме двух встреч — 2:5.

    Поражением для команды Зеки Мурата Геле закончился и поединок в чемпионате против «Касымпаша» (0:2).

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Затем «Фенербахче» победил «Йени Малатьяспор» (3:2) и «Гезтепе» (2:1). В 31-м туре стамбульская команда разошлась миром с «Генчлербирлиги» (1:1), после чего она уступила «Сивасспору» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бешикташа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 3.55, а на победу «Фенербахче» — 3.15.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвич — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Брендан Роджерс
  • Крах «Лестера» может стоить команде места в Лиге чемпионов
    • 15:58 13/07/2020     Александр Соболев
  • ВАРу вопреки. «Спартак» разозлился на судей и разгромил «Ахмат»
    • 23:39 15/07/2020     Bettery
  • Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery
    • 01:27 16/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч турецкой Суперлиги 19 июля 2020 года. Прогноз на «Бешикташ» — «Фенербахче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры