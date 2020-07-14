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    Удержится ли «Вест Бромвич» на втором месте?

    «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Чемпионшипа 14 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Фулхэм»
    ВБА идет на втором месте
    В 44 туре английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 14 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Июля 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 19:00 Фулхэм Фулхэм
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.47
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» с 81 зачетным баллом расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидера «Лидса» он отстает на три пункта.

    После карантина «Дрозды» потерпели лишь одно поражение — от «Брентфорда» (0:1) в 39 туре. В остальных пяти поединках команда не проигрывала.

    До прошлого тура клуб одержал три победы кряду — над «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), «Халлом» (4:2) и «Дерби Каунти» (2:0). В предыдущем матче ВБА потеряло очки в выездной игре против «Блэкберна» (1:1).

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    «Фулхэм»

    Старейшая команда Лондона находится в топ-4 с 76 очками на счету. От первых двух клубов она пока отстает на пять пунктов, а соперника, идущего ниже, опережает на семь баллов.

    После возобновления сезона «Фулхэм» оказался слабее «Брентфорда» (0:2). После этого коллектив снова проиграл — на выезде «Лидсу» (0:3).

    Эти неудачи заставили «Дачников» прийти в себя и выдать серию из четырех побед кряду. Проиграли им КПР (2:1), «Бирмингем» (1:0), «Ноттингем» (1:0) и «Кардифф» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито за три или более голов за 3,20. 0

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    «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Чемпионшипа 14 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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