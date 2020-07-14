«Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Чемпионшипа 14 июля 2020 года

В 44 туре английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 14 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Фулхэм».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 81 зачетным баллом расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидера «Лидса» он отстает на три пункта.

После карантина «Дрозды» потерпели лишь одно поражение — от «Брентфорда» (0:1) в 39 туре. В остальных пяти поединках команда не проигрывала.

До прошлого тура клуб одержал три победы кряду — над «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), «Халлом» (4:2) и «Дерби Каунти» (2:0). В предыдущем матче ВБА потеряло очки в выездной игре против «Блэкберна» (1:1).

«Фулхэм»

Старейшая команда Лондона находится в топ-4 с 76 очками на счету. От первых двух клубов она пока отстает на пять пунктов, а соперника, идущего ниже, опережает на семь баллов.

После возобновления сезона «Фулхэм» оказался слабее «Брентфорда» (0:2). После этого коллектив снова проиграл — на выезде «Лидсу» (0:3).

Эти неудачи заставили «Дачников» прийти в себя и выдать серию из четырех побед кряду. Проиграли им КПР (2:1), «Бирмингем» (1:0), «Ноттингем» (1:0) и «Кардифф» (2:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито за три или более голов за 3,20. 0