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    Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?

    «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 10 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Гранада»
    Роберто Сольдадо
    В пятницу, 10 июля, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Гранаду» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Аноэта», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 10 Июля 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 51 очко.

    «Бело-голубые» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    Этим летом команда Иманола Альгуасиля обыграла «Эспаньол» (2:1), разошлась миром с «Осасуной» (1:1) и «Леванте» (1:1), а также уступила «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Хосеба Салдуа, Андер Гевара, Асьер Ильяраменди, Лука Сангальи, Давид Сурутуса и Аднан Янузай.

    «Гранада»

    «Гранада» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 47 баллами.

    На счету «насридов» 13 побед, восемь ничьих и 13 поражений в 34 сыгранных турах.

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  • 06/07/2020

    • После возобновления сезона подопечные Диего Мартинеса выиграли у «Хетафе» (2:1) и «Алавеса» (2:0), поделили очки с «Бетисом» (2:2), «Леганесом» (0:0) и «Валенсией» (2:2), а также проиграли «Вильярреалу» (0:1) и «Эйбару» (1:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Гранады» значатся Кини, Алехандро Мартинес, Максим Гоналон и Анхель Монторо.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сосьедада» — 1.77, победа «Гранады» — 5.20, ничья — 3.80.

    Обе команды продолжают борьбу за попадание в зону еврокубков, хотя нужно признать, что их неудачная игра этим летом значительно ухудшила шансы на завоевание путевки в Лигу Европы.

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    «Бело-голубые» с начала июля сумели выиграть только у «Эспаньола» — откровенного аутсайдера лиги. «Насриды» были несколько успешнее, записав себе в актив две виктории.

    Да, у «Сосьедада» будет преимущество домашнего поля, но сейчас оно не дает больших выгод, ведь трибуны все равно не заполнены болельщиками, поэтому подгонять футболистов смогут только тренеры и сотрудники команд.

    Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с привлекательным коэффициентом 2.17.

    Еще один наш прогноз — «ничья». Уж слишком равными нам кажутся силы команд, так что велика вероятность того, что они просто поделят очки. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 10 июля 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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