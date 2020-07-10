«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 10 июля 2020 года

В пятницу, 10 июля, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Гранаду» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Аноэта», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Гранада».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 51 очко.

«Бело-голубые» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Этим летом команда Иманола Альгуасиля обыграла «Эспаньол» (2:1), разошлась миром с «Осасуной» (1:1) и «Леванте» (1:1), а также уступила «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2).

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После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Хосеба Салдуа, Андер Гевара, Асьер Ильяраменди, Лука Сангальи, Давид Сурутуса и Аднан Янузай.

«Гранада»

«Гранада» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 47 баллами.

На счету «насридов» 13 побед, восемь ничьих и 13 поражений в 34 сыгранных турах.

После возобновления сезона подопечные Диего Мартинеса выиграли у «Хетафе» (2:1) и «Алавеса» (2:0), поделили очки с «Бетисом» (2:2), «Леганесом» (0:0) и «Валенсией» (2:2), а также проиграли «Вильярреалу» (0:1) и «Эйбару» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных у «Гранады» значатся Кини, Алехандро Мартинес, Максим Гоналон и Анхель Монторо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сосьедада» — 1.77, победа «Гранады» — 5.20, ничья — 3.80.

Обе команды продолжают борьбу за попадание в зону еврокубков, хотя нужно признать, что их неудачная игра этим летом значительно ухудшила шансы на завоевание путевки в Лигу Европы.

«Бело-голубые» с начала июля сумели выиграть только у «Эспаньола» — откровенного аутсайдера лиги. «Насриды» были несколько успешнее, записав себе в актив две виктории.

Да, у «Сосьедада» будет преимущество домашнего поля, но сейчас оно не дает больших выгод, ведь трибуны все равно не заполнены болельщиками, поэтому подгонять футболистов смогут только тренеры и сотрудники команд.

Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с привлекательным коэффициентом 2.17.

Еще один наш прогноз — «ничья». Уж слишком равными нам кажутся силы команд, так что велика вероятность того, что они просто поделят очки. 0