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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.50), ставка и онлайн матча АПЛ 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
    «МЮ» может на один балл приблизиться к зоне ЛЧ
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 9 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Июля 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
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    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема находится на 18 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть четыре балла у «Уотфорда», который идет 17-м.

    Но результаты клуба не внушают оптимизма. В предыдущий раз «Астон Вилла» побеждала в конце января. Тогда она в Кубке лиги одолела «Лестер» (2:1).

    Рестарт сезона «Астон Вилла» начала с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Позже она потерпела поражение от «Челси» (1:2), разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1), а также проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:2).

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    «Манчестер Юнайтед»

    В 33 матчах АПЛ футбольный клуб из Манчестера сумел заработать 55 баллов. Сейчас он замыкает топ-5 таблицы, а от зоны ЛЧ его отделяют четыре очка, где четвертый «Лестер» сыграл на один матч больше.

    Рестарт сезона «Дьяволы» начали с потери очков в непростой дуэли с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего манкунианцы с крупным счетом победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал верх над «Норвичем» в дополнительное время (2:1), а в недавних поединках в АПЛ Бруну Фернандеш и компания легко справились с «Брайтоном» (3:0) и «Борнмутом» (5:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что каждая команда подаст больше одного углового в каждом из таймов за 3,50. 0

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.50), ставка и онлайн матча АПЛ 9 июля 2020 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
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