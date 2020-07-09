«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.50), ставка и онлайн матча АПЛ 9 июля 2020 года

В 34 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 9 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема находится на 18 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть четыре балла у «Уотфорда», который идет 17-м.

Но результаты клуба не внушают оптимизма. В предыдущий раз «Астон Вилла» побеждала в конце января. Тогда она в Кубке лиги одолела «Лестер» (2:1).

Рестарт сезона «Астон Вилла» начала с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Позже она потерпела поражение от «Челси» (1:2), разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1), а также проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:2).

«Манчестер Юнайтед»

В 33 матчах АПЛ футбольный клуб из Манчестера сумел заработать 55 баллов. Сейчас он замыкает топ-5 таблицы, а от зоны ЛЧ его отделяют четыре очка, где четвертый «Лестер» сыграл на один матч больше.

Рестарт сезона «Дьяволы» начали с потери очков в непростой дуэли с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего манкунианцы с крупным счетом победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал верх над «Норвичем» в дополнительное время (2:1), а в недавних поединках в АПЛ Бруну Фернандеш и компания легко справились с «Брайтоном» (3:0) и «Борнмутом» (5:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что каждая команда подаст больше одного углового в каждом из таймов за 3,50. 0