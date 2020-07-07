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    Одержит ли «Валенсия» домашнюю победу?

    «Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Вальядолид»
    Дани Парехо
    Во вторник, 7 июля, «Валенсия» на своем поле примет «Вальядолид» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Месталье», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 07 Июля 2020 года
    Валенсия
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  • Вальядолид
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    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 47 очков.

    «Летучие мыши» в нынешнем сезоне одержали 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    После рестарта сезона подопечные Альберта Селадеса обыграли «Осасуну» (2:0), разошлись миром с «Леванте» (1:1) и «Гранадой» (2:2), а также уступили «Реалу» (0:3), «Эйбару» (0:1), «Вильярреалу» (0:2) и «Атлетику» (0:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Среди травмированных у «Валенсии» значатся защитники Хосе-Луис Гайя и Кристиано Пиччини.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры набрав 39 очков.

    На счету «бело-фиолетовых» восемь побед, 15 ничьих и 11 поражений в 34 сыгранных турах.

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    Этим летом команда Серхио Гонсалеса выиграла у «Леганеса» (2:1) и «Алавеса» (1:0), поделила очки с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1) и «Леванте» (0:0), а также проиграли «Атлетико» (0:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Вальядолида» восстанавливаются Чуррипи, Педро Порро, Матеус Фернандес и Сандро Рамирес. Дисквалификацию отбывает Оскар Плано.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Валенсии» — 1.97, победа «Вальядолида» — 4.70, ничья — 3.30.

    Все прогнозы на футбол

    Теоретически «летучие мыши» должны брать три очка на своем поле, но практика показывает, что этим летом они демонстрируют посредственные результаты.

    Они одержали единственную победу над «Осасуной», да и то в этой встрече не имели заметного преимущества.

    В то же время «бело-фиолетовые» сейчас играют неуступчиво. Даже в проигранном матче с «Атлетико» они пропустили за девять минут до конца основного времени.

    Понятно, что ждать от «Вальядолида» победы на «Месталье» не стоит, но навязать борьбу гости должны. Наш прогноз — «победа "Валенсии" в один мяч или ничья» за 1.72.

    Другой вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.00. Команды пока не очень результативны, поэтому вряд ли они забьют больше двух голов. 0

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