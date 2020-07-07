«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 июля 2020 года

«Валенсия»
«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 47 очков.
«Летучие мыши» в нынешнем сезоне одержали 12 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
После рестарта сезона подопечные Альберта Селадеса обыграли «Осасуну» (2:0), разошлись миром с «Леванте» (1:1) и «Гранадой» (2:2), а также уступили «Реалу» (0:3), «Эйбару» (0:1), «Вильярреалу» (0:2) и «Атлетику» (0:2).
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Среди травмированных у «Валенсии» значатся защитники Хосе-Луис Гайя и Кристиано Пиччини.
«Вальядолид»
«Вальядолид» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры набрав 39 очков.
На счету «бело-фиолетовых» восемь побед, 15 ничьих и 11 поражений в 34 сыгранных турах.
Этим летом команда Серхио Гонсалеса выиграла у «Леганеса» (2:1) и «Алавеса» (1:0), поделила очки с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1) и «Леванте» (0:0), а также проиграли «Атлетико» (0:1).
Календарь и таблица испанской Примеры
После травм у «Вальядолида» восстанавливаются Чуррипи, Педро Порро, Матеус Фернандес и Сандро Рамирес. Дисквалификацию отбывает Оскар Плано.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Валенсии» — 1.97, победа «Вальядолида» — 4.70, ничья — 3.30.
Теоретически «летучие мыши» должны брать три очка на своем поле, но практика показывает, что этим летом они демонстрируют посредственные результаты.
Они одержали единственную победу над «Осасуной», да и то в этой встрече не имели заметного преимущества.
В то же время «бело-фиолетовые» сейчас играют неуступчиво. Даже в проигранном матче с «Атлетико» они пропустили за девять минут до конца основного времени.
Понятно, что ждать от «Вальядолида» победы на «Месталье» не стоит, но навязать борьбу гости должны. Наш прогноз — «победа "Валенсии" в один мяч или ничья» за 1.72.
Другой вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.00. Команды пока не очень результативны, поэтому вряд ли они забьют больше двух голов. 0