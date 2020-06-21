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    «Уфа» сыграет на «Нефтянике» удачно?

    «Уфа» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Тамбов»
    Футболисты «Уфы»
    В 23 туре российской Премьер-лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда 21 июня сыграет с «Тамбовом». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июня 2020 года
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    «Уфа»

    Перед стартом 23-го тура «Уфа» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 27 очков, но зону вылета команда опережает лишь на пять пунктов.

    После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, которые все из них завершили нерезультативно. Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» со счетом 0:2.

    Затем команда Вадима Евсееева разошлась миром на выезде с одинаковым счетом по 0:0, сначала с «Зенитом», а потом и с московским ЦСКА.

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  • 16/06/2020

    • Девять домашних встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Уфе» четыре победных результата, два мировых исхода и три поражения, разница забитых-пропущенных составила — 11:9.

    «Тамбов»

    «Тамбов» с 25 зачетными пунктами расположился на 11 месте в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону всего лишь на три балла.

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  • 18/06/2020

    • «Волки» в трех весенних матчах заработали четыре очка. Смогли разгромить дома «Крылья Советов» (3:0) в своей последней проведенной игре, а также сыграли вничью 0:0 с «Рубином» в родных стенах и минимально проиграли в гостях московскому «Динамо» (0:1).

    В десяти выездных встречах дебютной Премьер-лиги «Тамбов» добыл лишь две виктории, еще три поединка свел вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 10:15.

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    В игре первого круга «Тамбов» на свое территории разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

    Прогноз на «Уфа» — «Тамбов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Тамбова» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.20.

    «Уфа» в целом неплохо играет в родных стенах, поэтому в данном поединке мы отдаем предпочтение хозяевам, но ставим на них с 0 форой. 0

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