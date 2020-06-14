«Гурник» З — «Легия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, «Гурник» на своем поле примет «Легию» в рамках 30-го тура польской Экстраклассы. Встреча, которая пройдет в Забже, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Гурник» З — «Легия».

«Гурник»

«Гурник» занимает десятое место в турнирной таблице Экстраклассы, имея на своем счету 38 очков.

Команда из Забже потеряла шансы пробиться в чемпионский плей-офф, поэтому точно не завершит сезон выше девятой строчки.

«Трехцветные» в 29 сыгранных турах одержали девять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

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После выхода из карантина «Гурник» обыграл «Лодзь» (1:0), а также разошелся миром с «Лехией» (2:2) и «Пястом» (0:0).

«Легия»

«Легия» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши с 60 набранными очками.

Очевидно, что «армейцы» являются главными претендентами на чемпионский титул, ведь за тур до завершения регулярного сезона опережают ближайшего преследователя на десять баллов.

На счету столичной команды 19 побед, три ничьи и семь поражений.

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В трех последних матчах «Легия» поочередно обыграла «Лех» (1:0), «Вислу» (3:1) и «Арку Гдыню» (5:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Легии» — 1.75, победа «Гурника» — 4.40, ничья — 3.90.

В пяти последних очных встречах «армейцы» одержали пять побед, поэтому ставка на их очередной триумф выглядит вполне логичной, учитывая в том числе и текущий баланс сил, который явно в пользу коллектива из Варшавы.

При этом давайте не забывать, что на обе команды не будет давить ответственность за результат, поскольку с регулярным чемпионатом в целом все уже понятно.

Исходя из этого, делаем вывод, что команды сыграют раскрепощенно, что должно позитивно сказаться на результативности. Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.16. 0