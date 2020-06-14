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    Подтвердит ли «Легия» статус фаворита?

    «Гурник» З — «Легия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия
    Прогноз и ставки на «Гурник» З — «Легия»
    Тренировка «Легии»
    В воскресенье, 14 июня, «Гурник» на своем поле примет «Легию» в рамках 30-го тура польской Экстраклассы. Встреча, которая пройдет в Забже, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Гурник» З — «Легия».

    «Гурник»

    «Гурник» занимает десятое место в турнирной таблице Экстраклассы, имея на своем счету 38 очков.

    Команда из Забже потеряла шансы пробиться в чемпионский плей-офф, поэтому точно не завершит сезон выше девятой строчки.

    «Трехцветные» в 29 сыгранных турах одержали девять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

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    После выхода из карантина «Гурник» обыграл «Лодзь» (1:0), а также разошелся миром с «Лехией» (2:2) и «Пястом» (0:0).

    «Легия»

    «Легия» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши с 60 набранными очками.

    Очевидно, что «армейцы» являются главными претендентами на чемпионский титул, ведь за тур до завершения регулярного сезона опережают ближайшего преследователя на десять баллов.

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    На счету столичной команды 19 побед, три ничьи и семь поражений.

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    В трех последних матчах «Легия» поочередно обыграла «Лех» (1:0), «Вислу» (3:1) и «Арку Гдыню» (5:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Легии» — 1.75, победа «Гурника» — 4.40, ничья — 3.90.

    В пяти последних очных встречах «армейцы» одержали пять побед, поэтому ставка на их очередной триумф выглядит вполне логичной, учитывая в том числе и текущий баланс сил, который явно в пользу коллектива из Варшавы.

    При этом давайте не забывать, что на обе команды не будет давить ответственность за результат, поскольку с регулярным чемпионатом в целом все уже понятно.

    Исходя из этого, делаем вывод, что команды сыграют раскрепощенно, что должно позитивно сказаться на результативности. Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.16. 0

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