«Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Кубка Италии 12 июня 2020 года

«Ювентус»
Для «Ювентуса» этот матч будет первым после паузы, возникшей в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Свой предыдущий матч туринцы проводили еще 8 марта, когда в рамках Серии А обыграли «Интер» со счетом 2:0. Перед этим команда в первом матче 1/8 финала ЛЧ уступила «Лиону» — 0:1.
В Кубке Италии 2019-2020 «Ювентус» прошел двух соперников. «Удинезе» был разгромлен со счетом 4:0, а «Рома» повержена со счетом 3:1.
Первый полуфинальный матч против «Милана» для туринцев завершился выездной ничьей — 1:1. Избежать поражения удалось благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти в концовке встречи.
«Милан»
«Милан» также проведет свой первый матч после карантина. «Россонери» не проводили официальных игр с 8 марта.
В последнем матче перед остановкой сезона «Милан» проиграл «Дженоа» со счетом 1:2. Перед этим также в рамках Серии А была ничья с «Фиорентиной» — 1:1.
На предыдущих стадиях Кубка Италии «Милан» выбил из борьбы СПАЛ — 3:0, а также «Торино» — 4:2.
В первом матче 1/2 финала против «Ювентуса» миланцам не удалось удержать на своем поле минимальное преимущество, несмотря на лидерство после гола Анте Ребича — 1:1.
Прогноз и ставки
На победу «Ювентуса» дается коэффициент 1,58, на ничью — 4,38, а на победу «Милана» — 6,35. Проход «Юве» оценивается коэффициентом 1,30, проход «Милана» — 3,52.
В текущем розыгрыше Кубка Италии отменили дополнительное время, поэтому судьба встречи решится либо по итогам 90 минут, либо в серии пенальти.
Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют + тотал меньше 5,5 голов» с коэффициентом 2,08. 0