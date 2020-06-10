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    Вернется ли «Бенфика» к победам?

    «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Португалии 10 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Бенфика»
    «Бенфика» вернула лидерство в прошлом туре
    В 26-м туре чемпионата Португалии «Портимоненсе» будет принимать «Бенфику». Матч пройдет в Портимане 10 июня. Начало — в 21:15 мск. Прогноз на «Портимоненсе» — «Бенфика».

    «Портимоненсе»

    Клуб из города Портиман после 25 туров находится на предпоследнем 17 месте, имея на своем счету всего 19 очков. От спасительной 16 строки коллектив отстает на шесть пунктов.

    До прошлого тура «Портимоненсе» не мог победить в рамках чемпионата уже в 12 поединках подряд, проиграв в этом периоде в семи встречах. На тот момент последняя их виктория была датирована 30 ноябрем 2019 года.

    Перед уходом на незапланированный перерыв «черно-белые» потерпели фиаско от «Браги» (1:3) на выезде, а туром ранее сыграли вничью дома с «Сетубалом» (0:0).

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    Судя по всему, пауза пошла на пользу коллективу, ведь после нее он обыграл «Жил Висенте» (1:0).

    «Бенфика»

    «Бенфика» возобновляет сезон с надеждами на чемпионство. Лиссабонцы после 25-ти туров занимают первое место в таблице чемпионата Португалии.

    На данный момент у «Орлов» в активе 60 очков, и они опережает второй в таблице «Порту» по разнице забитых и пропущенных мячей.

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    • Перед остановкой сезона лиссабонцы провели не самый удачный отрезок. Команда сперва вылетела из Лиги Европы, сыграв вничью с «Шахтером» в ответной встрече (3:3 после 1:2 на выезде).

    А затем два раза подряд сыграла не смогла победить в чемпионате — 1:1 против «Морейренсе» и 1:1 с «Виторией Сетубал».

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    Эти ничьи сместили команду с первой строчки, но после ничьей с «Тонделой» (0:0) в стартовом после паузы туре ей удалось вернуть себе лидерство.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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