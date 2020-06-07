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    На «Эштадиу ду Риу Аве» будет мало забитых мячей?

    «Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра»
    «Риу Аве»
    В воскресенье, 7 июня, завершать программу 25-го тура чемпионата Португалии по футболу будут «Риу Аве» и «Пасуш де Феррейра». Встреча, которая пройдет в Вила-ду-Конди на «Эштадиу ду Риу Аве», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра».

    «Риу Аве»

    Перед стартом 25-го игрового дня, «Риу Аве» с 38 набранными очками находится на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая пять пунктов четвертой еврокубковой позиции.

    Клуб из города Вила-ду-Конди не знает горечи поражения в рамках чемпионата уже в девяти поединках подряд, где пять встреч были выигрышными и четыре ничейными.

    Последние свои матчи «речники» провели почти три месяца тому назад. Непосредственно перед уходом на карантин они дважды сыграли вничью — дома с «Белененсиш» (0:0) и на выезде с «Порту» (1:1).

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    • В родных стенах «Риу Аве» в этом португальском первенстве провел 12 игр, в которых добился всего четырех побед, пять раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 16:12.

    «Пасуш де Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» с 22 зачетными пунктами находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на три очка, имея на одну проведенную игру меньше.

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    • В своей последней сыгранной встрече, прошедшей еще 8 марта, «бобры» в родных стенах уступили «Витории Гимарайнш» (1:2), а перед этим выиграли два матча подряд.

    В этом удачном периоде «желто-зелены» нанесли поражение 2:1 крепкому «Фамиликану» в родных стенах и аутсайдеру «Дешпортиво Авешу» (3:1) на его территории.

    Все прогнозы на футбол

    12 выездных встреч текущего португальского первенства принесли «Пасуш де Феррейра» две виктории, столько же ничейных результатов и восемь фиаско, разница мячей — 8:20.

    В первом круге на поле «Пасуш де Феррейра» коллективы сыграли 0:0, в прошлом сезоне «Риу Аве» дома победил (4:2), а в на выезде была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риу Аве» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Пасуш де Феррейра» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.75.

    Зачастую эти коллективы между собой играют не особо результативно. Вполне возможно, что и данный поединок будет «низовым». Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.73. 0

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    «Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 7 июня 2020 года. Прогноз на «Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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