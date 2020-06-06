«Заглембе» — «Лех» Познань. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 6 июня 2020 года

В субботу, 6 июня, в рамках 28-го тура чемпионата Польши по футболу «Заглембе» из Любина на своей поле примет «Лех» из Познани. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по мск. Прогноз на «Заглембе» — «Лех» Познань.

«Заглембе»

За три тура до конца регулярного первенства «Заглембе» с 36 очками идет на десятой позиции в турнирной таблице. От чемпионской восьмерки коллектив отстает на четыре балла.

Клуб из Любина после карантинной паузы уже успел провести один поединок, в котором в Щецине разгромил местную «Погонь» со счетом 3:0, прервав тем самым 2-матчевую безвыигрышную серию.

Еще в марте месяце «медные» уступили в Лодьзе главному аутсайдеру лиги — ЛКС (2:3), после чего в родных стенах расписали сверхрезультативную мировую с «Лехией Гданьск» (4:4).

На своей арене «Заглембе» выступает в целом неплохо, проиграв лишь три игры из 13, четыре поединка завершили ничейными исходами и шесть раз победили, разница мячей — 26:17.

«Лех» Познань

«Лех» с 42 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице польского первенства, но девятая строка находится на расстоянии всего пяти очков.

Клуб из Познани после рестарта успел провести уже два поединка. Сперва он в 1/4 финала Кубке страны смог пройти «Сталь Мелец», победи в гостях со счетом 3:1.

А вот матч чемпионата «железнодорожники» проиграли, уступив в родных стенах варшавской «Легии» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали 5-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

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В 13 гостевых встречах текущего первенства «Лех» добыл всего четыре виктории, шесть раз сыграл вничью и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 18:15.

В первом круге «Заглембе» победил в Познани (2:1), в прошлом сезоне «медные» выиграли дважды (по 2:1) при одной ничьей (1:1).

Прогноз и ставки

Оба коллектива еще не решили свои вопросы в регулярке, поэтому будут нацелены на результат и не будут отсиживаться в обороне. Прогноз: ждем голы в обе стороны. 0