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    Будет ли «Шахтер» любой ценой побеждать «Десну»?

    «Шахтер» Д — «Десна». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч УПЛ 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Десна»
    «Шахтер» — без пяти минут чемпион
    В субботу, 6 июня, донецкий «Шахтер» будет принимать черниговскую «Десну» в 25-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Десна».

    «Шахтер» Д

    Мало кто даже минимально сомневается в том, что донецкий клуб уже не упустит чемпионство. «Горняки» лидируют с отрывом от конкурентов в 16 очков, поэтому чемпионат Украины может рассматриваться командой для подготовки к ответной игре с «Вольфсбургом» в Лиге Европы.

    В рамках подготовки к рестарту сезона «Шахтер» провел два товарищеских матча со скромными «Рухом» и «Оболонью». Первого соперника подопечные Луиша Каштру разгромили со счетом 4:1, а с «Оболонью» было еще проще — 4:0.

    В нынешних реалиях даже эти две игры — уже неплохо в плане возвращение из карантина, а оно удалось команде на славу. «Шахтер» встречался в Киеве с «Динамо» и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Дончане первыми пропустили, но быстро отыгрались, а затем забили еще дважды.

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    Точные удары в активе Марлоса (дубль) и Маркса Антонио. В целом действующий чемпион Украины смотрелся куда более увереннее киевлян.

    Стоит отметить, что из-за проблем с коронавирусом «Шахтер» переехал в столицу Украины до конца текущего сезона. Кроме того, игра с «Десной» должна была состояться в Чернигове, но клубы решили поменяться ролями хозяева-гости, поэтому встреча пройдет в Киеве.

    «Десна»

    «Десна» является одним из претендентов на еврокубки, в том числе и Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Черниговский клуб — весьма амбициозный проект, а в команде хватает опытных украинских исполнителей, а есть даже кандидаты в сборную.

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    • «Десна» после 24 туров имеет 46 очков и занимает третье место. Аналогичное количество набрали «Заря» и «Динамо», поэтому борьба за серебро и путевку в ЛЧ идет ожесточенная.

    Перед карантином черниговцы встречались как раз с «Динамо» и расписали с грандом ничью — 1:1. Подопечные Александра Рябоконя после паузы провели два товарищеских матча и оба раза разгромили соперников — «Черкащину» (4:0) и «Оболонь-Бровар» (4:1).

    Первая игра после рестарта УПЛ показала, что команда в полном порядке. На выезде благодаря голам Фаворова и Картушова был обыгран «Колос» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    Любопытная статистика — все шесть очных встреч выиграл «Шахтер», при этом последние три — с одинаковым счетом 1:0.

    Букмекеры уверены в успехе действующего чемпиона УПЛ. На победу «Шахтера» коэффициент составляет 1.31, на ничью — 5.35, а на победу номинальных гостей — 8.40.

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    «Шахтер» недавно обыграл «Динамо», а теперь может случайно помочь прямому конкуренту киевлян за путевку в ЛЧ. И сделать это лишь по той причине, что «горнякам» нет смысла любой ценой добывать результат, тогда как у «Десны» мотивация запредельная.

    Предлагаем выбрать довольно очевидный вариант — поставить на победу «Десны» с форой +1,5 гола за 1.93. 0

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