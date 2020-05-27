«Ганновер» — «Карлсруэ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Второй Бундеслиги 27 мая 2020 года

В матче Второй Бундеслиги «Ганновер» примет «Карлсруэ». Игра состоится в рамках 28 тура и пройдет на стадионе «АВД-Арена» 27 мая. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Ганновер» — «Карлсруэ».

«Ганновер»

«Ганновер» хотел бы побороться за место в высшем дивизионе, но сейчас от переходной зоны команду отделяют 10 очков. Хозяева девятые с 35 очками в активе.

«Красные» имеют 3 победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (0:3), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и в прошлый раз одолели на выезде «Оснабрюк» (2:4).

Коллектив имеет паритет по количеству побед и поражений — их по девять. Из 12 домашних матчей клуб выиграл только два, поэтому «Ганновер» занимает предпоследнее место по выступлениям в родных стенах.

«Карлсруэ»

Команда находится на 16 месте, располагаясь в зоне вылета. У нее 28 очков, которые в случае победы могут позволить выйти из «ямы».

Гости настроены серьезно. Они обыграли дома «Дармштадт» 2:0. Это было 16 мая. 24 мая коллектив сыграл по нулям с «Бохумом» и тоже у себя дома.

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На выезде же «Карлсруэ» побеждал только в двух из тринадцати матчей. Также отметим, что команда имеет один из худших показателей по пропущенным голам. Их у нее 46, что является предпоследним результатом лиги.

Прогноз и ставки

Букмекеры склоняются к тому, что «Ганновер» выиграет, поскольку на его победу они дают 1.78. При этом вероятность победы «Карлсруэ» они оценивают в 4.40.

Хозяева выиграли три последних поединка, при этом у «Карлсруэ» они не могут выиграть на протяжении двух. Осенью команды сыграли вничью 3:3. Перед этим сильнее были гости — 2:0.

Мы ставим на победу «Ганновера». Он удачно стартовал после карантина и вроде бы находится на ходу. 0