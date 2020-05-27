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    Победит ли «Ганновер» и в этот раз?

    «Ганновер» — «Карлсруэ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Второй Бундеслиги 27 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ганновер 96
    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Карлсруэ»
    Футболисты «Ганновера»
    В матче Второй Бундеслиги «Ганновер» примет «Карлсруэ». Игра состоится в рамках 28 тура и пройдет на стадионе «АВД-Арена» 27 мая. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Ганновер» — «Карлсруэ».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 27 Мая 2020 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 19:30 Карлсруэ Карлсруэ
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Ганновер»

    «Ганновер» хотел бы побороться за место в высшем дивизионе, но сейчас от переходной зоны команду отделяют 10 очков. Хозяева девятые с 35 очками в активе.

    «Красные» имеют 3 победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (0:3), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и в прошлый раз одолели на выезде «Оснабрюк» (2:4).

    Коллектив имеет паритет по количеству побед и поражений — их по девять. Из 12 домашних матчей клуб выиграл только два, поэтому «Ганновер» занимает предпоследнее место по выступлениям в родных стенах.

    «Карлсруэ»

    Команда находится на 16 месте, располагаясь в зоне вылета. У нее 28 очков, которые в случае победы могут позволить выйти из «ямы».

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    • Гости настроены серьезно. Они обыграли дома «Дармштадт» 2:0. Это было 16 мая. 24 мая коллектив сыграл по нулям с «Бохумом» и тоже у себя дома.

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    На выезде же «Карлсруэ» побеждал только в двух из тринадцати матчей. Также отметим, что команда имеет один из худших показателей по пропущенным голам. Их у нее 46, что является предпоследним результатом лиги.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры склоняются к тому, что «Ганновер» выиграет, поскольку на его победу они дают 1.78. При этом вероятность победы «Карлсруэ» они оценивают в 4.40.

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    Хозяева выиграли три последних поединка, при этом у «Карлсруэ» они не могут выиграть на протяжении двух. Осенью команды сыграли вничью 3:3. Перед этим сильнее были гости — 2:0.

    Мы ставим на победу «Ганновера». Он удачно стартовал после карантина и вроде бы находится на ходу. 0

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