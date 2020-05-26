«Ян» — «Нюрнберг». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Второй Бундеслиги 26 мая 2020 года Прогноз на «Ян» — «Нюрнберг».

«Ян»

Перед самым началом карантина у клуба «Ян» начался спад. Коллектив потерпел три поражения подряд — от «Штутгарта», дрезденского «Динамо» и «Гамбурга».

Эти неудачи опустили команду на десятое место в турнирной таблице. Там подопечные Мерсада Селимбеговича остаются до сих пор, набрав 34 очка. Правда, всего одна победа позволит подняться ощутимо выше.

Перерыв из-за пандемии коронавируса должен был помочь клубу из Регенсбурга прийти в себя. Частично так и произошло, но победить все еще не получается. Выход из карантина был отмечен домашней ничьей с «Хольштайном» (2:2), а затем был выезд и еще одна ничья, но на этот раз нулевая с «Зандхаузеном».

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Последние две очные встречи «Яна» и «Нюрнберга» состоялись на поле вторых и оба раза завершались вничью — 2:2 и 1:1.

«Нюрнберг»

Это клуб, о котором знают далеко за пределами Германии. Еще недавно «Нюрнберг» выступал в Бундеслиге, однако все круто изменилось в худшую сторону, несмотря на то, что каких-то серьезных предпосылок к этому не было.

Коллектив сначала покинул элиту, а сейчас сражается за выживание во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «бордовые» идут на 15-й позиции и опережают «Веен» всего на два пункта.

Пауза не слишком помогла «Нюрнбергу» выбраться из ямы. 17 мая состоялся матч на выезде против «Санкт-Паули», в котором на 55-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления вратаря Кристиана Матения. В итоге соперник таки взял три очка, забив единственный гол в концовке.

В прошлом туре команда встречалась дома с «Эрцгебирге», первой пропустила, но сумела спасти ничью — 1:1.

Главная беда подопечных Йенса Келлера — защита. Коллектив пропустил уже 47 голов, что является худшим показателем в чемпионате.

Прогноз и ставки

Букмекеры не смогли определить фаворита: коэффициент на победу хозяев — 2.65, тогда как успех гостей оценивается в 2.70, ничья — в 3.25.

Обе команды находятся не в лучших кондициях, а победить после карантина до сих пор не удалось. Высока вероятность, что и в этот раз соперники распишут мировую, но без гола поле они вряд ли покинут.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.69. 0