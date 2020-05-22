«Пхохан Стилерс» — «Сеул». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч К-Лиги 1 22 мая 2020 года

«Пхохан Стилерс»
Хозяева не проигрывают в чемпионате еще с прошлого сезона. Они завершили на 4-матчевой серии и стартовали с двух игр без поражений. В таблице этого года клуб занимает третье место, имея в своем активе 4 пункта.
В первом туре «Пхохан Стилерс» обыграл «Пусан Ай Парк» «всухую» 2:0. В прошлый раз команде не удалось удержать победу, в итоге ей пришлось довольствоваться лишь ничьей со счетом 1:1.
Отметим, что «красно-черные» в последнее время показывают стабильные результаты на своем поле. В родных стенах они не уступают уже 8 матчей подряд, причем в шести из них коллектив побеждал.
«Сеул»
«Сеул» имеет на очко меньше, чем у «Пхохана». Команда располагается на 6 месте. Все из-за поражения в матче с «Канвоном» (3:1).
В прошлом туре гости исправились и с минимальным результатом обыграли «Гвангю».
«Полосатые» раньше вошли в сезон, поскольку они начали с Лиги чемпионов. Кстати, в двух играх турнира команда одержала две победы, обыграв «Мельбурн Виктори» 1:0 и разгромив «Кедах» 4:1.
«Сеул» — плохо играет в гостях — в четырех играх чемпионата два поражения и две ничьи.
Прогноз и ставки
«Пхохан» не проигрывает «Сеулу» уже три встречи подряд, а две из них оказались для хозяев успешными.
2.35 и 3.15 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на этот поединок. Так что «Пхохан Стилерс» является фаворитом, хоть и не с большим перевесом.
«Красно-черные» показали хорошие результаты в последних играх турнира. Сейчас, кажется, они на подъеме. Прогнозируем, что хозяева наберут как минимум одно очко.
Ставка — фора 1 (0) за 1.66. 0