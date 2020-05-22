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    «Пхохан» продолжит домашнюю серию?

    «Пхохан Стилерс» — «Сеул». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч К-Лиги 1 22 мая 2020 года

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    Прогноз на «Пхохан Стилерс» — «Сеул»
    Футболисты «Пхохан Стилерс»
    «Пхохан Стилерс» и «Сеул» сыграют в матче третьего тура южнокорейской К-Лиги 1. Команды встретятся 22 мая на стадионе «Стил Ярд». Начало в 13:30 по мск. Прогноз на «Пхохан Стилерс» — «Сеул».
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 22 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
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    «Пхохан Стилерс»

    Хозяева не проигрывают в чемпионате еще с прошлого сезона. Они завершили на 4-матчевой серии и стартовали с двух игр без поражений. В таблице этого года клуб занимает третье место, имея в своем активе 4 пункта.

    В первом туре «Пхохан Стилерс» обыграл «Пусан Ай Парк» «всухую» 2:0. В прошлый раз команде не удалось удержать победу, в итоге ей пришлось довольствоваться лишь ничьей со счетом 1:1.

    Отметим, что «красно-черные» в последнее время показывают стабильные результаты на своем поле. В родных стенах они не уступают уже 8 матчей подряд, причем в шести из них коллектив побеждал.

    «Сеул»

    «Сеул» имеет на очко меньше, чем у «Пхохана». Команда располагается на 6 месте. Все из-за поражения в матче с «Канвоном» (3:1).

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    • В прошлом туре гости исправились и с минимальным результатом обыграли «Гвангю».

    «Полосатые» раньше вошли в сезон, поскольку они начали с Лиги чемпионов. Кстати, в двух играх турнира команда одержала две победы, обыграв «Мельбурн Виктори» 1:0 и разгромив «Кедах» 4:1.

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    «Сеул» — плохо играет в гостях — в четырех играх чемпионата два поражения и две ничьи.

    Прогноз и ставки

    «Пхохан» не проигрывает «Сеулу» уже три встречи подряд, а две из них оказались для хозяев успешными.

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    2.35 и 3.15 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на этот поединок. Так что «Пхохан Стилерс» является фаворитом, хоть и не с большим перевесом.

    «Красно-черные» показали хорошие результаты в последних играх турнира. Сейчас, кажется, они на подъеме. Прогнозируем, что хозяева наберут как минимум одно очко.

    Ставка — фора 1 (0) за 1.66. 0

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    «Пхохан Стилерс» — «Сеул». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч К-Лиги 1 22 мая 2020 года. Прогноз на «Пхохан Стилерс» — «Сеул». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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