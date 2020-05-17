КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианФутбол в Англии. Власти открыли двери для возвращения футбола в июне Луис ГарсияКогда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-м Клаудио Раньери«Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?
  • 08:38
    • Серию А могут доиграть в формате плей-офф
  • 13:45
    • Названа дата возобновления чемпионата России
  • 22:59
    • «СЭ»: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»
  • 17:16
    • РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона
  • 20:15
    • Семин: Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно
  • 19:26
    • Фанаты «Локо»: Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть
  • 17:48
    • ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Бавария» побеждать после карантина?

    «Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 17 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Унион» — «Бавария»
    «Бавария» выиграла 10 из 11 предыдущих матчей
    17 мая состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Унион» Берлином и «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Прогноз на «Унион» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.00
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
    •

    «Унион» Берлин

    Клуб подходит к матчу с серией из трех кряду поединков без побед, включая и вылет из Кубка Германии. Команда Урса Фишера в этом турнире проиграла «Байеру» (1:3) и не смогла пробиться в полуфинал.

    «Унион» в двух последних турах Бундеслиги сперва сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а затем проиграл в гостях «Фрайбургу» (1:3).

    Ничья с «Вольфсбургом» была лишь третьей в текущем чемпионате и первой на своем поле.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Коллективу удалось набрать 30 очков в 25 турах. Он занимает одиннадцатое место, практически равноудаленно находясь от зоны еврокубков (7 очков) и зоны плей-офф за право играть в элите (8 очков).

    «Бавария»

    Мюнхенская команда закрепилась на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Заработав 55 баллов, она опережает сейчас «Боруссию» Дортмунд, идущую второй, на четыре пункта.

  • Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризиса
  • Даже войны не влияли так пагубно на спорт, как коронавирус
  • 13/05/2020

    • Последний раз «Бавария» теряла очки в Бундеслиге 9 февраля. Тогда подопечные Ханса-Дитера Флика на «Альянц Арене» расписали мировую как раз с «РБ Лейпцигом» (0:0).

    Через неделю после ничейной встречи с «быками» красные на выезде разгромили «Кельн» (4:1), а в следующем туре первенства мюнхенцы одержали верх над «Падерборном» (3:2).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    25 февраля «Бавария» на «Стэмфорд Бридж» победила «Челси» в Лиге чемпионов (0:3). Затем она без шансов разбила «Хоффенхайм» (6:0). В четвертьфинале Кубка Германии подопечные Ханса-Дитера Флика переиграли «Шальке» (1:0).

    В 11 предыдущих поединках во всех турнирах «ротен» одержали 10 побед при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,00, ничья — в 7,00.

    Наш прогноз: рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Сангжу Сангму — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тэгу — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пусан Ай Парк — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке-04
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена сама
  • Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
    • 04:04 11/05/2020     Джордан Хендерсон
  • Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»
    • 02:18 10/05/2020     Разбомбленный стадион
  • Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризиса
    • 16:07 13/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 17 мая 2020 года. Прогноз на «Унион» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • 07:00
    • Чемпионат Кипра завершен досрочно
  • 08:21
    • Мбаппе не перейдет летом в «Реал»
  • 08:04
    • Хацкевич: «Ротор» готов к выступлению в Премьер-лиге
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться 14/05/2020 в 14:100
  • Экспресс дня

  • Как скажется перерыв на клубах Бундеслиги?
  • 2.69
    •
  • 07:48
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Марсель»
  • 07:32
    • Сильва останется в «Ман Сити» до конца этого сезона
  • 07:15
    • Зиеш — лучший игрок сезона в «Аяксе»
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003 Футбол Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»Футбол в Испании и Италии может вернуться в июне, а пока переживем моменты испано-итальянского противостояния в ЛЧ 14/05/2020 в 18:000
  • 17:20
    • Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон
  • 14:49
    • Кокорин доиграет сезон в «Сочи»
  • 00:29
    • Спортивный директор «Балтики»: Об низшие лиги в очередной раз вытерли ноги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие