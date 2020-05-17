«Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 17 мая 2020 года

17 мая состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Унион» Берлином и «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Прогноз на «Унион» — «Бавария».

«Унион» Берлин

Клуб подходит к матчу с серией из трех кряду поединков без побед, включая и вылет из Кубка Германии. Команда Урса Фишера в этом турнире проиграла «Байеру» (1:3) и не смогла пробиться в полуфинал.

«Унион» в двух последних турах Бундеслиги сперва сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а затем проиграл в гостях «Фрайбургу» (1:3).

Ничья с «Вольфсбургом» была лишь третьей в текущем чемпионате и первой на своем поле.

Календарь и таблица Бундеслиги

Коллективу удалось набрать 30 очков в 25 турах. Он занимает одиннадцатое место, практически равноудаленно находясь от зоны еврокубков (7 очков) и зоны плей-офф за право играть в элите (8 очков).

«Бавария»

Мюнхенская команда закрепилась на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Заработав 55 баллов, она опережает сейчас «Боруссию» Дортмунд, идущую второй, на четыре пункта.

Последний раз «Бавария» теряла очки в Бундеслиге 9 февраля. Тогда подопечные Ханса-Дитера Флика на «Альянц Арене» расписали мировую как раз с «РБ Лейпцигом» (0:0).

Через неделю после ничейной встречи с «быками» красные на выезде разгромили «Кельн» (4:1), а в следующем туре первенства мюнхенцы одержали верх над «Падерборном» (3:2).

25 февраля «Бавария» на «Стэмфорд Бридж» победила «Челси» в Лиге чемпионов (0:3). Затем она без шансов разбила «Хоффенхайм» (6:0). В четвертьфинале Кубка Германии подопечные Ханса-Дитера Флика переиграли «Шальке» (1:0).

В 11 предыдущих поединках во всех турнирах «ротен» одержали 10 побед при одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,00, ничья — в 7,00.

Наш прогноз: рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0