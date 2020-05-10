«Ислочь» — «Белшина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 10 мая 2020 года

В воскресенье, 10 мая, «Ислочь» на своем поле примет «Белшину» в рамках восьмого тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Минске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Ислочь» — «Белшина».

«Ислочь»

«Ислочь» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 12 очков.

«Волки» успешно начали сезон, обыграв «Неман» (1:0) и «Смолевичи» (1:0), но затем уступили «Слуцку» (2:3) и брестскому «Динамо» (1:3).

Вскоре «Ислочь» выиграла у «Славии» (2:1) и «Витебска» (2:0), однако в седьмом туре потерпела сокрушительное поражение от солигорского «Шахтера» (0:4).

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Добавим, что пять из семи сыгранных матчей «волки» провели на домашнем поле.

«Белшина»

«Белшина» расположилась на самом дне турнирной таблицы чемпионата Белоруссии с 2 набранными баллами.

«Красно-черные» успели проиграть «Минску» (1:3), «Жодино» (0:1), «Городее» (0:1), «Слуцку» (2:3) и брестскому «Динамо» (0:3).

При этом «резиновые» зацепились за очки во встречах с «Неманом» (1:1) и «Смолевичами» (1:1).

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Белшина» стала лучшей командой Первой лиги, за счет чего повысилась в классе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ислочи» — 1.68, победа «Белшины» — 5.90, ничья — 3.85.

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Сложно ожидать от «красно-черных», которые не выиграли ни одной встречи в этом сезоне, успешной игры в Минске.

Да, «волкам» во многом повезло оказаться в турнирной таблице столь высоко, но, если не смотреть их последний матч, можно сказать, что они в целом играют стабильно. Наш прогноз — «победа хозяев».

В качестве альтернативы можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2» за 1.68, ведь обе команды не отличаются надежной игрой в обороне. 0