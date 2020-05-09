«Ульсан» — «Сангжу Сангму». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч К-Лиги 1 9 мая 2020 года

В стартовом туре южнокорейской К-Лиги 1 состоится матч между «Ульсаном» и «Сангжу Сангму». Место встречи команд — стадион «Улсан Мунсу». Начало в 08:00 по мск. Прогноз на «Ульсан» — «Сангжу Сангму».

«Ульсан»

В прошлом сезоне «Ульсану» удалось закончить регулярный чемпионат на первом месте, обойдя «Чонбук» на одно очко. Однако в серии плей-офф на чемпионство клуб допустил пару ошибок и потерял лидерство, отдав титул сопернику.

«Тигры» завершили сезон ничьей с «Чонбуком» (1:1) и поражением от «Пхохан Стилерс» (1:4). Перед стартом нового «Ульсан» обыграл «Хошимин» в товарищеской встрече (0:1).

11 февраля в Лиге чемпионов клуб расписал ничью с «Токио», сыграв со счетом 1:1.

«Сангжу Сангму»

«Сангжу Сангму» в прошлом сезоне играл в плей-офф на понижение. Заняв восьмое место в таблице, коллектив сыграл еще 5 встреч за сохранение прописки. Так как гости были далеко от зоны вылета, то им ничего не угрожало.

Жирную точку поставили «фениксы» в последнем туре. Они разгромили дома «Сувон» со счетом 4:1. Перед этим команда проиграла «Инчхон Юнайтед» 2:0.

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«Сангжу Сангму» проиграл только один из пяти последних выездных матчей чемпионата Южной Кореи.

Прогноз

«Ульсан» явно сильнее своего соперника. Об этом свидетельствует статистика очных встреч — 4 победы в 5 поединках.

В связи с этим «Ульсан» является фаворитом — 1.64 против 5.04. Ничья оценена цифрой 3.81.

Чтобы ввязаться в новую гонку за чемпионство, «тиграм» нужно стартовать с победы. Считаем, что это вполне возможно и хозяева выиграют матч. 0