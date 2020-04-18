«Рух» Брест — «Минск». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 18 апреля 2020 года

«Рух» Брест
Брестский «Рух» в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Белорусси.
В межсезонье «Рух» сменил тренера и провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).
В чемпионате брестский клуб стартовал довольно неожиданной выездной победой над минским «Динамо» (1:0), забив единственный мяч в середине первого тайма.
Зато следующие два матча «Рух» проиграл со счетом 0:1, уступив на своем поле «Энергетику-БГУ» и на выезде потерпев поражение от борисовского БАТЭ.
В последнем матче брестский клуб на выезде сыграл вничью с мозырьской «Славией» (0:0) и с 4 очками идет на 14-м месте в чемпионате Белоруссии. Разница мячей 1-2.
«Минск»
Столичный клуб в прошлом сезоне занял 10-е место в чемпионате Белоруссии, набрав 36 очков. Разница мячей 36-44.
В межсезонье команда провела 12 «товарняков», выиграв в пяти матчах и проиграв в 4. Отметим победу над «Городеей» (3:1), ничьи с «Динамо» (1:1), «Брондбю» (1:1) и «Неманом» (1:1) и поражение от «Гомеля» (1:3).
В чемпионате «Минск» стартовал успешно, в первых турах в гостях победив «Белшину» (3:1) и справившись в дерби с минским «Динамо» (3:2).
Затем минчане на выезде уступили «Энергетику-БГУ» (0:2), а потом на своем поле были разгромлены БАТЭ со счетом 0:3.
После 4-х туров «Минск» с 6 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Белоруссии. Разница мячей 6-8.
Прогноз и ставки
На победу «Руха» букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничейный результат в основное время — 3,05, а на победу «Минска» — 2,80.
Обе команды неровно начали сезон, но мы прогнозируем, что столичный клуб не проиграет в выездном матче.
Встреча вряд ли будет результативной. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,56 и «обе забьют — нет» за 1,77. 0