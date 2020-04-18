КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ«Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ Эрнесто Вальверде8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье Криштиану РоналдуВеличайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду
  • 23:47
    • Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен из-за коронавируса
  • 23:56
    • СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
  • 21:49
    • Клопп намерен лично встретиться с Вернером
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
    Все новости спорта

    Забьет ли «Душанбе-83» дебютный гол в элите?

    «Душанбе-83» — «Фаизканд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 18 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз на «Душанбе-83» — «Фаизканд»
    «Душанбе-83»
    В субботу, 18 апреля, «Душанбе-83» в домашнем матче третьего тура чемпионата Таджикистана по футболу сыграет с «Фаизкандом». Игра начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Душанбе-83» — «Фаизканд».

    «Душанбе-83»

    «Душанбе 83» в минувшем сезоне занял третье место во втором по силе дивизионе, но из-за расширения элиты столичному клубу удалось повысится в классе.

    В первенстве первого дивизиона коллектив добыл 16 побед, шесть раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, забил в этих играх 48 голов, пропустил — 20.

    Дебютная игра в элите выдалась для команды провальной. Она была разгромлена действующим чемпионом «Истиклол» со счетом 0:7. Во втором туре снова было поражение — в гостевом матче от «Локомотив Памир» — 0:1.

  • 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • Очередь ищущих работу тренеров полна громких имен, но эта восьмерка может получить еще один шанс, когда футбол вернется
  • Вчера

    • Без набранных очков и забитых мячей «Душанбе-83» замыкает турнирную таблицу чемпионата Таджикистана.

    «Фаизканд»

    «Фаизканд» — также дебютант сильнейшего дивизиона Таджикистана. В прошлом сезоне Первой лиги команда заняла второе место, отстав от лидера всего лишь на одно очко.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Коллектив из Хулбука в первенстве первого дивизиона в 26 поединках добыл 18 викторий, шесть встреч закончил мировыми исходами и дважды проиграл, разница мячей — 65:22.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовой игре элиты «Фаизканд» в гостях играл с «Локомотив-Памир», который также повысился в классе по итогам минувшего чемпионата. Этот поединок закончился вничью со счетом 2:2.

    Во втором туре «зеленые» одержали свою первую победу в вышке, одолев в домашнем матче «Регар-ТадАЗ» — 3:2. С четырьмя баллами они в данный момент идут четвертыми среди десяти участников.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фаизканда» — 2.20, победа «Душанбе-83» — 2.65, ничья — 3.55.

    «Душанбе-83» имеет самый слабый состав и является главным аутсайдером турнира. Но в игре с таким же дебютантом хозяева вполне могут забить свой первый гол в элите, и вряд ли сохранят свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • Послезавтра в 00:01
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джанлуиджи Доннарумма
  • Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубах
    • 14:56 12/04/2020     Бразилия — Франция. ЧМ-1986
  • «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцев
    • 17:20 14/04/2020     Ромелу Лукаку
  • Лукаку, Жезус и еще четыре самых недооцененных футболиста
    • 13:00 13/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Душанбе-83» — «Фаизканд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 18 апреля 2020 года. Прогноз на «Душанбе-83» — «Фаизканд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в ЕвропеФорвард «Баварии» заслуживает большего признания Вчера в 06:160
  • 01:53
    • «Арсенал» нацелился на защитника «Реймса»
  • 01:47
    • Чешский голкипер заключил контракт с «Трактором»
  • 01:37
    • Ковальчук: Пока не знаю, вернусь ли в Россию, я в хорошей форме
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 Вчера в 13:560
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 01:17
    • Дзюба: После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались «голые»
  • 00:56
    • Семак: Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам
  • 00:46
    • «Атлетико» заинтересован в Лаказетте
    Антуан Гризманн Игры От Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатамКак звезды спорта и тысячи фанатов по всему миру с головой погружаются в мир виртуального футбола Вчера в 03:040
  • 00:40
    • Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя
  • 00:19
    • СМИ: Жиру договорился о контракте с «Интером»
  • 14:50
    • «Автомобилист» возглавил бывший наставник сборной Канады
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие