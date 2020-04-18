«Душанбе-83» — «Фаизканд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 18 апреля 2020 года

В субботу, 18 апреля, «Душанбе-83» в домашнем матче третьего тура чемпионата Таджикистана по футболу сыграет с «Фаизкандом». Игра начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Душанбе-83» — «Фаизканд».

«Душанбе-83»

«Душанбе 83» в минувшем сезоне занял третье место во втором по силе дивизионе, но из-за расширения элиты столичному клубу удалось повысится в классе.

В первенстве первого дивизиона коллектив добыл 16 побед, шесть раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, забил в этих играх 48 голов, пропустил — 20.

Дебютная игра в элите выдалась для команды провальной. Она была разгромлена действующим чемпионом «Истиклол» со счетом 0:7. Во втором туре снова было поражение — в гостевом матче от «Локомотив Памир» — 0:1.

Без набранных очков и забитых мячей «Душанбе-83» замыкает турнирную таблицу чемпионата Таджикистана.

«Фаизканд»

«Фаизканд» — также дебютант сильнейшего дивизиона Таджикистана. В прошлом сезоне Первой лиги команда заняла второе место, отстав от лидера всего лишь на одно очко.

Коллектив из Хулбука в первенстве первого дивизиона в 26 поединках добыл 18 викторий, шесть встреч закончил мировыми исходами и дважды проиграл, разница мячей — 65:22.

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В стартовой игре элиты «Фаизканд» в гостях играл с «Локомотив-Памир», который также повысился в классе по итогам минувшего чемпионата. Этот поединок закончился вничью со счетом 2:2.

Во втором туре «зеленые» одержали свою первую победу в вышке, одолев в домашнем матче «Регар-ТадАЗ» — 3:2. С четырьмя баллами они в данный момент идут четвертыми среди десяти участников.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фаизканда» — 2.20, победа «Душанбе-83» — 2.65, ничья — 3.55.

«Душанбе-83» имеет самый слабый состав и является главным аутсайдером турнира. Но в игре с таким же дебютантом хозяева вполне могут забить свой первый гол в элите, и вряд ли сохранят свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0