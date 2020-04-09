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    «Реал» Эстели продолжит домашнюю серию?

    «Реал» Эстели — «Ювентус» Манагуа. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Лиги Примера 9 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Реал» Эстели — «Ювентус» Манагуа
    «Реал» Эстели
    В матче 15 тура никарагуанской Лиги Примера состоится встреча клубов «Реал» Эстели и «Ювентус» Манагуа. Поединок назначен на 9 апреля. Начало в 04:00 по мск. Прогноз на «Реал» Эстели — «Ювентус» Манагуа.

    «Реал» Эстели

    Команда находится всего в трех пунктах от первой позиции. У нее 27 очков и второе место в турнирной таблице чемпионата. При этом выиграть «Реалу» не удалось в последних двух матчах турнира.

    «Реал» является лучшей командой по количеству пропущенных голов, поскольку в 14 играх сезона на счету клуба всего 9 мячей.

    В предыдущем туре команда сыграл вничью с «Манагуа» (1:1). После этого было поражение от «Вальтер Ферретти» (1:0). До этой безвыигрышной серии коллектив одержал четыре победы подряд, выиграв трижды «всухую».

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    По статистике домашних выступлений «Реал» тоже лучший. У него пять побед и только одно поражение. К тому же команда выиграла четыре последних домашних поединка.

    «Ювентус» Манагуа

    «Ювентус» находится в двух баллах от зоны плей-офф. У команды 16 очков и отрицательная разница голов — 20 забитых и 21 пропущенный.

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    • В пяти последних турах на счету «Ювентуса» три поражения. В прошлый раз коллектив обыграл «Дирианген» 3:0, но ранее дважды проиграл — «Чинандеге» 4:0 и «Халапе» 2:0.

    Из семи гостевых матчей гости не выиграли ни одного. Вместо этого они 5 раз проиграли и дважды сыграли вничью. При этом в чужих стенах «Ювентус» забил только три мяча.

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    • На данный момент футболисты из Манагуа имеют 3-матчевую серию поражений на выезде.

    Прогноз и ставка

    Хозяев считают фаворитами, причем с серьезным отрывом — 1.42 дают на победу первых и 6.00 предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 4.20.

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    «Хувентус» ни разу не выигрывал в гостях у «Реала». При этом манагуанцы проиграли 7 поединков подряд.

    Отметим, что в прошлых трех играх между этими командами забивалось не более двух голов, а за две последние встречи коллективы на двоих забили один мяч.

    Мы предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют и тотал в матче будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.18. 0

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