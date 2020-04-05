«Хатлон» — «Истаравшан». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 5 апреля 2020 года

5 апреля стартует 29-й розыгрыш чемпионат Таджикистана по футболу, в одном из матчей «Хатлон» на своем поле сыграет с «Истаравшаном». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Хатлон» — «Истаравшан».

«Хатлон»

«Хатлон», носивший название «Вахш» до февраля 2018 года, в прошлом сезоне занял предпоследнее, седьмое место. Команда города Бохтар должна была участвовать в переходных матчах, но из-за увеличения Высшей лиги, она сохранила место в элите.

В 21 поединке минувшего таджикского первенства «львы» победили в шести играх, столько же встреч свели вничью и восемь матчей проиграли, разница мячей составила 26:28.

Десять домашних поединков прошедшего чемпионата принесли «желтым» четыре виктории, одну мировую и пять поражений, забить удалось 14, пропустили — 15.

На финише прошлогоднего турнира «Хатлон» не смог победить в пяти встречах подряд, дважды сыграв вничью при трех поражениях. В своей последней игре команда расписала выездную мировую 0:0 с «Регар-ТадАЗ».

«Истаравшан»

«Истаравшан» завершил минувший чемпионат Таджикистана на пятой позиции среди восьми участников. В 21 поединке команда смогла заработать 27 зачетных пунктов.

Победить удалось в восьми встречах первенства, еще три игры было завершено ничейными результатами и десять матчей «львы» проиграли, разница мячей составила 24:32.

В десяти гостевых встречах прошлого таджикского первенства истаравшанцы выиграли только в двух случаях, раз сыграли вничью и семь матчей проиграли, забили всего восемь голов, пропустили — 21.

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Завершить прошлый сезон «Истаравшан» удачно, выиграв две последние игры чемпионата, поочередно одолев дома 3:0 последний «Панджшер» и на выезде 1:0 второй «Худжанд».

В минувшем сезоне «Хатлон» дважды обыграл «Истаравшан» (2:1 и 3:0), еще в одном поединке была ничья — 1:1.

Прогноз на «Хатлон» — «Истаравшан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хатлона» предлагают — 2.30.

На викторию «Истаравшана» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.15.

На своей арене «Хатлон» должен переиграть «Истаравшан», тем самым прервав свою безвыигрышную серию. Наш прогноз и ставки: победа «Хатлона». 0