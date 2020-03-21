«Ислочь» — «Неман». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Беларуси 21 марта 2020 года

В субботу, 21 марта, «Ислочь» будет принимать «Неман» в рамках первого тура Высшей лиги Беларуси. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Ислочь» — «Неман».

«Ислочь»

В прошлом сезоне «Ислочь» показала себя весьма достойным коллективом с еврокубковыми амбициями. Команда заняла пятое место, набрав 47 очков. От зоны квалификации Лиги Европы отставание составило всего три пункта — впереди оказалось минское «Динамо».

В последних трех поединках межсезонья команда сумела довольно неожиданно сыграть вничью с «Зенитом» (1:1), после чего было поражение от «Агробизнеса» (0:2) и победа над «Балканами» (2:0).

В межсезонье клуб подписал сразу восьмерых игроков, в том числе Владислава Глинского и Романа Лисовского из БАТЭ, двух африканцев и россиянина Сандро Цвейбу из чемпионата Швеции. Однако как они усилят коллектив — покажет время.

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Новый сезон «Ислочь» начала в четвертьфинале Кубка Беларуси и дала бой чемпиону национального первенства брестскому «Динамо». В обоих поединках была зафиксирована ничья 0:0, а победу динамовцы добыли только в серии пенальти — 5:3.

В этом сезоне команде уже не поможет легенда белорусского футбола Александр Глеб — полузащитник завершил карьеру в 38 лет.

«Неман»

Клуб из Гродно в прошлом сезоне был обычным середняком. Команда набрала 36 очков и заняла десятое место в Высшей лиге.

О текущем состоянии «Немана» говорить сложно, ведет команда еще не проводила официальные встречи.

В последних трех играх межсезонья были победа, ничья и поражение. Удалось обыграть «Арсенал» (2:0), сыграть вничью с «Минском» (1:1), а вот в игре с «Городеей» сильнее был соперник — 2:1.

В межсезонье клуб не тратил деньги, а плодотворно поработал на рынке свободных агентов, подписав шестерых футболистов. Среди них стоит выделить опытного армянского форварда Гегама Кадимяна, который довольно успешно выступал в элите украинского футбола за разные команды.

Прогноз и ставки

На победу хозяев дается коэффициент 1.94, на ничью — 3.40, а на победу гостей — 4.10.

Хозяева уже получили бесценную игровую практику на старте сезона против чемпиона в Кубке Беларуси, а вот у «Немана» этого нет. Предлагаем поставить на победу «Ислочи» за 1.94. 0