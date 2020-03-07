«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче Бундеслиги 7 марта 2020 года

В 25 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» 7 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

«Боруссия» М

После 23 матчей чемпионата Германии коллектив из Менхенгладбаха имеет в своей копилке 46 очков. Сейчас команда находится на четвертом месте, отставая от первой позиции на шесть пунктов.

В 2020 году «Боруссия» М не принимает участия в других соревнованиях, выступая исключительно в Бундеслиге. В первом же матче после перерыва подопечные Марко Розе потерпели поражение от «Шальке» (0:2).

25 января «жеребята» на своем поле уверенно разобрались с «Майнцем» (3:1), а февраль для черно-бело-зеленых начался с ничейной встречи с «РБ Лейпцигом» в гостях (2:2).

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15 числа прошлого месяца «Боруссия» М разгромила «Фортуну» (1:4), после чего она расписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). 24 тур чемпионата закончился для коллектива Розе победой в игре с «Аугсбургом» (3:2).

«Боруссия» Д

Дортмундская команда опережает соперников из Менхенгладбаха на 2 балла, имея на игру больше. За 24 поединка чемпионата она заработала 48 очков и замкнула тройку лидеров, отстав от «Баварии» на 4 пункта.

Новый год «Боруссия» Д начала ярко. В трех встречах Бундеслиги она забила 15 голов. Коллектив Люсьена Фавра разнес «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0).

А затем «шмели» попрощались с Кубком Германии, вылетев от «Вердера» (2:3). Поражением для черно-желтых завершился и матч с «Байером» в чемпионате (3:4). Но 14 февраля дортмундцы разгромили «Айнтрахт» (4:0).

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д на «Сигнал Идуна Парк» взяла верх над ПСЖ (2:1). В 23 и 24 турах немецкого первенства эта команда победила «Вердер» (2:0) и «Фрайбург» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» М в игре 25 тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 3,17, на ничью — 3,82, а на победу «Боруссии» Д — 2,23.

Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,77. 0