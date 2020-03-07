ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке «Рейнджерс» — «Вашингтон»НХЛ. Дубль Овечкина, дебютная шайба Ковальчука и три очка Панарина Юрген КлоппРеволюция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
  • 00:55
    • «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
  • 21:38
    • «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • 19:45
    • «Барыс» в овертайме дожал «Магнитку» и повел в серии
    Все новости спорта

    Ожидать ли результативной игры в Менхенгладбахе?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче Бундеслиги 7 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д
    Эмре Джан
    В 25 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» 7 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    После 23 матчей чемпионата Германии коллектив из Менхенгладбаха имеет в своей копилке 46 очков. Сейчас команда находится на четвертом месте, отставая от первой позиции на шесть пунктов.

    В 2020 году «Боруссия» М не принимает участия в других соревнованиях, выступая исключительно в Бундеслиге. В первом же матче после перерыва подопечные Марко Розе потерпели поражение от «Шальке» (0:2).

    25 января «жеребята» на своем поле уверенно разобрались с «Майнцем» (3:1), а февраль для черно-бело-зеленых начался с ничейной встречи с «РБ Лейпцигом» в гостях (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    15 числа прошлого месяца «Боруссия» М разгромила «Фортуну» (1:4), после чего она расписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). 24 тур чемпионата закончился для коллектива Розе победой в игре с «Аугсбургом» (3:2).

    «Боруссия» Д

    Дортмундская команда опережает соперников из Менхенгладбаха на 2 балла, имея на игру больше. За 24 поединка чемпионата она заработала 48 очков и замкнула тройку лидеров, отстав от «Баварии» на 4 пункта.

  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • Удержит ли «Боруссия» своих юных звезд, куда переберется хавбек «матрасников», переедет ли защитник «Наполи» в Париж и другие трансферные новости последних дней
  • 02/03/2020

    • Новый год «Боруссия» Д начала ярко. В трех встречах Бундеслиги она забила 15 голов. Коллектив Люсьена Фавра разнес «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0).

    А затем «шмели» попрощались с Кубком Германии, вылетев от «Вердера» (2:3). Поражением для черно-желтых завершился и матч с «Байером» в чемпионате (3:4). Но 14 февраля дортмундцы разгромили «Айнтрахт» (4:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д на «Сигнал Идуна Парк» взяла верх над ПСЖ (2:1). В 23 и 24 турах немецкого первенства эта команда победила «Вердер» (2:0) и «Фрайбург» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» М в игре 25 тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 3,17, на ничью — 3,82, а на победу «Боруссии» Д — 2,23.

    Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,77. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — ЦСКА
  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
    • Вчера в 02:20     Марио Фернандес
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
    • 01:24 01/03/2020     Мануэл Фернандеш
  • С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»
    • 00:10 02/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче Бундеслиги 7 марта 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • 08:09
    • Два клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда»
  • 07:55
    • Чорлука: Будет чуть-чуть странно без Семина на скамейке
  • 07:36
    • Ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА перенести Евро-2020
    Юрген Клопп Футбол Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории«Ливерпуль» потерпел два поражения подряд Вчера в 18:510
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 07:19
    • Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае
  • 07:02
    • Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
  • 01:52
    • Слепцова подала апелляцию в CAS
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК Вчера в 03:570
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие